يعرض في السينما نوفمبر 2019..”دانييل كريج” يتقمص لآخر مرة دور العميل “جيمس بوند”

لقد سر جمهور النجم البريطاني “دانييل كريج” كثيراً بخبر عودته لتقمص دور العميل السري “جيمس بوند” للمرة الخامسة، علماً أن أحدث أفلام “جيمس بوند” من بطولة دانييل كريج سيتم طرحها في دور السينما حول العالم بتاريخ 8 نوفمبر 2019، ومن المقرر أن تكون آخر أفلام الممثل التي يجسد فيها دور “بوند”، ومن جهة أخرى كان النجم قد تعاقد على المشاركة في فيلمين جديدين، تمثل امتداداً لسلسلة الأفلام التي انطلق فيها عام 2006.

يأتي تصريح النجم البريطاني “دانييل كريج” خلال استضافته من طرف برنامج The Late Show، ليحسم في مشاركته في فيلم “جيمس بوند”، الذي يتقمص فيه شخصية العميل السري، حيث أجاب على سؤال مذيع البرنامج ستيفن كولبرت، رداً على سؤاله عن موافقته للتواجد في بطولة أحدث أفلام “جيمس بوند”، أجابه بكلمة “نعم”، رافضاً الخوض في المزيد من التفاصيل عن هذه المشاركة.

يذكر أن الحسابات الرسمية ل “جيمس بوند” على مواقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” و”تويتر”، قد كشفت أن أحدث أفلام “جيمس بوند” التي يؤدي الممثل دانييل كريج دور البطولة فيها، سيطرح في السينما حول العالم بتاريخ 8 نوفمبر 2019.

ويرجح أن موافقة النجم البريطاني للعودة إلى هذه السلسلة، جاءت تلبية لرغبة وطلب منتجة السلسلة باربرا بروكولي، على اعتبار أن تصريحاته السابقة جاءت رافضة للمواصلة، وعلى اعتبار أنه كان قد كشف بأنه يفضل قطع شرايينه على تقديم “جيمس بوند” مرة أخرى.

وبالرغم من أنه رشحت أسماء كثيرة لتعويض النجم البريطاني “كريج”، ولكن باربرا أصرت على التفاوض مع دانيال كريج، كونه يحظى بقاعدة جماهيرية كبيرة، ومختلف أفلامه تحقق إيرادات عالية على مستوى شباك التذاكر عبر العالم.