داود حسين في مسلسل كوميدي مصري..قريباً

من المقرر أن يطير الفنان الكويتي داود حسين إلى القاهرة خلال الأيام القليلة المقبلة، من أجل المشاركة في مسلسل كوميدي، وتعد التجربة الفنية الثانية للممثل في مصر بعد مشاركته السابقة مع محمد هنيدي في فيلم “عندليب الدقي”، وينتظر هذا الفنان القدير بالموازاة مع ذلك التواجد في فيلم سينمائي جديد يحمل عنوان “سرب الحمام”، حيث من المنتظر أن يخرجه رمضان خسرو.

يبدو أن أجندة الممثل الكويتي داود حسين مكثفة، على اعتبار أنها تتضمن مسلسل وفيلم، ولذلك يستعد هذه الأيام من أجل السفر إلى مصر، للشروع في المشاركة في مسلسل مصري ذا طابع كوميدي لم يكشف بعد عن تفاصيل قصته و فريق عمله، أي لا الممثلين المشاركين ولا الجهة المنتجة ولا مخرج هذا العمل الفني.

ويتضمن برنامج داود حسين كذلك خلال الأيام المقبلة المشاركة في فيلم سينمائي جديد يحمل عنوان “سرب الحمام”، حيث أسندت فيه مهمة الإخراج إلى رمضان خسرو المتوج بجائزة في مهرجان الإسكندرية على فيلمه الذي يحمل عنوان “حبيب الأرض”.

ويمكن القول أن داود حسين تمكن من التألق كثيراً في مصر واتسعت شهرته بعد أدائه لدور “خان كابور” في فيلم “عندليب الدقي”، الذي شاركه في البطولة كل من محمد هنيدى وهبة نور وعمرو عبد الجليل وثريا إبراهيم، وما إلى غير ذلك من الممثلين.

يذكر أن داود حسين قدم الكثير للمسرح والتلفزيون الكويتي، من خلال العديد من المسلسلات والبرامج الكوميدية، ولا يخفى أنه خريج المعهد العالي للفنون المسرحية.