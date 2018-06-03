دراسة: تحذر الخمسينيين من شرب القهوة ظهراً

يعاني الأشخاص الذين يتجاوزون الخمسين من العمر من مشاكل النوم، ومن أفضل الطرق لمعالجة هذه المشلكة هي عدم تناول القهوة والشاي بعد الغذاء والتقليل من فترة القيلولة خلال النهار، وذلك حسب جمعية العجزة الخيرية في بريطانيا التي أكدت أن قلة النوم على الأمد الطويل تزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكر والسمنة.

نصح تقرير جمعية العجزة الأشخاص الذين يعانون من الأرق خلال الليل:

أن يذهبوا للسرير في وقت أبكر أو يقومو بترك السرير والمشي في البيت قليلاً قبل النوم.

كما نصحهم بأن يجلسوا في مكان هادئ آخر في البيت حتى يصابوا بالنعاس ثم يعودوا للسرير.

قال التقرير أنه في حال كان الشخص يعاني من القلق والتفكير عند ذهابه للسرير، عليه أن يكف عن ذلك ويخصص نحو 15 دقيقة في الصباح للتفكير.

كما نصح الأ شخاص الذين يعانون من الأرق بشكل دائم القيام بزيارة الطبيب في حال بدأت المشكلة تؤثر بشكل سلبي على حياتهم.

وبينت الجمعية في تقريرها أن الشخص الذي يزيد عمره عن 50 سنة يحتاج ما بين 7 و8 ساعات من النوم يومياً، وإن ذلك من الصعب تحقيقه إلا إذا تم اتباع النصائح التالية إلى جانب تجنب القهوة والشاي والقيلولة الطويلة:

الاستيقاظ في الوقت نفسه كل صباح.

التعرض لضوء الشمس الطبيعي خلال النهار.

تناول وجبة العشاء قبل حوالي ثلاث ساعات من النوم.

عدم النظر إلى أية أنواع من الشاشات الإلكترونية قبل الذهاب للنوم مثل الكمبيوتر او الجهاز اللوحي أو الهاتف المحمول، الخ.

عدم استخدام وصفات طبية متعلقة بالنوم.

ارتداء الجوارب لتدفئة القدمين في السرير.

عدم النوم مع الحيوانات الأليفة في غرفة النوم.

تجنب المشاكل مع الشريك قبل الذهاب إلى السرير.