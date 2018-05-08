دربي طفلك على ترتيب غرفته

الاهتمام بتنظيف غرفة طفلك وترتيبها من المهام التي يجب أن تعطيها لطفلك في مراحل مبكرة من عمره، ليقوم طفلك بها معتمداً على نفسه ومتحمّلاً مسؤولية غرفته، ويمكنك تدريبه على ذلك عن طريق مجموعة من الخطوات التي يجب أن تتبعيها:

– البدء منذ الصغر: عوّدي طفلك منذ صغره على الاهتمام بغرفته، لكي تتفادي كثير من المشاكل في المستقبل، فسّري له أن غرفته مرآة عن شخصيته، وهي مكانه الخاص، لذا، عليه الحفاظ على ترتيبها والاهتمام بنظافتها.

– المكان المخصص لكل غرض: من الضروري أن تخصصي مكان للتسلية وللألعاب، ومكان للدراسة ومكان للنوم في غرفة طفلك، بعدها، فسري لطفلك أن كل غرض يستعمله له مكان خاص به، ويجب أن يقوم بإعادته إلى مكانه بعد انتهاء الاستعمال، وهكذا، ستنمين عنده الحسّ بالمسؤولية والنظام.

– الحفاظ على الأغراض الشخصية: علّمي طفلك أن ثمة أغراض أو ألعاب لا يمكن له أن يقوم بإضاعتها أو كسرها لأنها تحتوي على قيمة معنوية أو مادية كبيرة، وفسري له أن في المستقبل سوف يحتاج إلى حفظ أغراض ذو أهمية أكبر، لذا يجب عليه منذ صغره أن يهتم بأغراضه في غرفته.

– تقديم المساعدة: لا تدعي طفلك يعمل بنفسه على الاهتمام وتنظيف غرفته في الأول، ولكن ساعديه خطوة فخطوة على ذلك، ومن بعدها، يمكنك أن تفسري له أنه أصبح متمكناً من الاهتمام بغرفته بنفسه وأنك سوف تتأكدين فقط من ترتيب غرفته في يوم من الأسبوع، بهذه الطريقة تساعديه على النضوج وتنمّي مسؤوليته أكثر.