درة ضيفة شرف مهرجان سوسة لفيلم الطفولة والشباب

اختيرت الفنانة التونسية “درة زروق” ضيفة شرف مهرجان سوسة الدولي لفيلم الطفولة والشباب، الذي تنطلق نسخته الــ 13 في 18 مارس الجاري.

وستعرف هذه الدورة، التي تتستمر لغاية الــ 23 من الشهر الجاري، الاحتفاء بعدد من نجوم السينما والتلفزيون في تونس، وهكذا وإلى جانب الممثلة “درة”، سيتم تكريم مدير أيام قرطاج السينمائية، إلى جانب المنتج السينمائي “نجيب عياد”، والممثلة التونسية “آمال الهذيلي” الشهيرة بأدوارها الجريئة والمتمردة، والممثل “أحمد الحفيان” الذي شارك في العديد من الأفلام التونسية والإيطالية.

وسيعرف المهرجان عرض مجموعة من الأعمال التونسية والعربية، حيث سيتم عرض الفيلم المصري “الشيخ جاكسون”، والفيلم التونسي “أمواج متلاطمة” لمخرجه “لحبيب المستيري”، الذي سبق وأن توج بجائزة أفضل دور رجالي بمهرجان زاكورة في المغرب ، إضافة إلى فيلم “آية” للمخرجة “مفيدة فضيلة” والذي سبق وأن توج بجائزة “التانيت الذهبي” للفيلم القصير في أيام قرطاج السينمائية.

واختارت الجهة المنظمة لجنتين لتحكيم مسابقتين الأولى وطنية والثانية دولية، حيث ضمت الأخيرة المخرج المغربي “طارق بوبكر”، الشاعر “آدم فتحي”، الممثلة المصرية “ناهد السباعي”، السينمائي البلجيكي “فيليكس فاند بهيريس” والسينمائي السوري “علي العقباني.”

أما لجنة المسابقة الوطنية والتي تهم الأفلام التونسية فقط، فتتكون من: السينمائية “ريم الحمروني”، الممثل والمخرج “عاطف بن حسين” ومدير مهرجان قابس الدولي للأفلام العربية “محمود الجمني.”