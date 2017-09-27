درسني أول منصة ذكية في منطقة الشرق الأوسط للتواصل بين الطلاب والمدرسين

تطبيق «درّسني» أول منصة ذكية تصل الطلبة بمدرسين مؤهلين في عدة مواد دراسية، حيث تم تطوير التطبيق ليفتح آفاقاً جديدة للتواصل بين الطلبة والمدرسين، كونه المنصة الأولى من نوعها في العالم العربي المعتمدة على طريقة تواصل فورية وتفاعلية بين المدرسين من جهة، والطلبة من جهة أخرى؛ ليشكل بذلك بديلاً أكثر كفاءة وأقل تكلفة للدروس الخصوصية. ولقد تم إطلاقه رسمياً أمس في العديد من أسواق منطقة الشرق الأوسط .

يتيح تطبيق «درّسني» لطلبة المدارس والجامعات طلب خدمة الدعم التعليمي لإنجاز مهامهم وواجباتهم، وتحسين مهاراتهم، في مواد الرياضيات واللغة الإنكليزية واللغة العربية؛ بالإضافة إلى مواد أخرى سيتم إطلاقها في المستقبل القريب، وذلك من خلال إيصالهم بمدرسين معتمدين ومتاحين من خلال التطبيق.

والتطبيق عبارة عن نتاج عمل دؤوب لرائدة الأعمال الكويتية الشابة نور بودي، والتي قادت فريقاً من مختلف الاختصاصات والكفاءات في مجالات التصميم والتقنية والتربية خلال عملية تطوير التطبيق والتي استمرت لمدة عام. وذلك بهدف إيجاد حل بديل ومبتكر، يمكن للعائلات والطلبة استخدامه في أي وقت ومن أي مكان، للتواصل مع المدرسين وتلقي خدمات دعم تعليمي تلبي احتياجاتهم الفردية، ليكون البديل الأكثر كفاءة، والأقل تكلفة، مقارنةً بالدروس الخصوصية التقليدية.

وحول الإطلاق الرسمي، قالت المؤسسة التطبيق والرئيس التنفيذي نور بودي «إن مستقبل التعليم مرتبط بشكل كبير بالتقدم التكنولوجي والرقمي الذي يشهده العالم، وقد بدأت فكرة التطبيق من الحاجة الماسة في الدول العربية، لتوفير خدمات تعليمية ذكية ذات جودة عالية وبأسعار مقبولة»، موضحة أن «الدروس الخصوصية المنزلية باتت مكلّفة وليست في متناول العديد من الأسر، ما يترك العديد من الطلبة من دون الدعم والإرشاد المطلوبين، خصوصاً عند التعامل مع الواجبات المنزلية والأسئلة التي تحتاج إلى شرح، وهنا يأتي دور التطبيق، ليكون البديل الأمثل من حيث الوقت والتكلفة للحصول على دعم تعليمي ومساعدة فورية خلال ثوانٍ معدودة».

وأضافت بودي أن «جميع المدرسين الذين يتم اختيارهم لتقديم الدعم التعليمي عن طريق التطبيق، حائزون على شهادات جامعية، ويتم توجيههم من قبل فريق من المشرفين الحاصلين على درجة الدكتوراه في مجالات تخصصهم. حيث يخضع جميع المرشحين لاختبارات معرفية دقيقة ومحكمة، بالإضافة إلى مقابلات وامتحانات شخصية للتأكد من كفاءتهم، بحيث يتم قبول 5 في المئة فقط من مجموع المتقدمين»، وأضافت أن «جميع المدرسين الذين ينجحون في المرحلة الأولى من عملية التوظيف، يخضعون لبرنامج تدريبي شامل، قبل أن يحصلوا على الاعتماد النهائي للبدء بالعمل كمدرسين في (درّسني).

وخلال الفترة التجريبية للتطبيق والتي استمرت 12 شهراً، تم استقطاب عدد كبير من أكثر المدرسين كفاءةً من جميع أنحاء الوطن العربي، ووصل عدد الجلسات التي أجريت عبر التطبيق إلى أكثر من 100 ألف جلسة حضرها نحو 70 ألف مستخدم نشط من الطلبة، جاءت غالبيتهم من دولة الكويت والمملكة العربية السعودية والإمارات بالإضافة إلى مملكة البحرين وسلطنة عمان والعراق. وقد تم تسجيل إقبال متزايد من الطلبة، ونمو متسارع في عدد الجلسات بشكل شهري خلال الفترة التجريبية».

من جانبه ،قال الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في تطبيق «درّسني» عمر المدني :إن التطبيق يشكل نقلة نوعية في عالم التعليم المتنقل والمتاح في جميع الأوقات، حيث عملنا بجد لتكوين فريق من الكفاءات يشمل مصممين وتقنيين وخبراء في مجال التعليم، لتوفير المنصة الافتراضية الأولى من نوعها للمساعدة على التعلم، حيث يقدم التطبيق تجربة شخصية قائمة على المحادثة النصية، والتي أثبتت نجاحها خلال الفترة التجريبية، باعتبارها وسيلة مناسبة لتقديم الدعم والإرشاد التعليمي للطلبة».

ويعتمد تطبيق «درّسني» على الطريقة الاستكشافية للتوصل للإجابة، وليس على تزويد الطلبة بأجوبة جاهزة لأسئلتهم، كما يتم تسجيل كل المحادثات بين الطلبة والمدرسين بغرض المراجعات الدورية لها من قبل المديرين المختصين لضمان جودة الخدمة، كما وتشمل الوسائل المستخدمة للمحافظة على مستوى نوعية الخدمة المقدمة على نظام تصنيف وتقييم المدرسين، والذي يساعد المشرفين على تحديد المدرسين ذوي الأداء الأفضل ومكافأتهم والاستغناء عن المدرسين ذوي التقييم المنخفض.

جديراً بالذكر أنه قد تم تصميم تطبيق درسني بإمعان متناهٍ ليوفر للمستخدمين طريقة الدفع حسب الدقيقة، بمعدل 3 دنانير كويتية للساعة الواحدة (أي نحو 10 دولارات)، والتي تعد أقل بكثير من متوسط تكلفة الدروس الخصوصية المنزلية التي تتراوح بين 13 و15 ديناراً كويتياً في الساعة الواحدة (أكثر من 40 دولار)، كما ويستخدم التطبيق بوابات دفع عالمية معروفة وآمنة للمستخدمين مثل Knet، Visa، MasterCard، وOneCard.