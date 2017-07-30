سر رفع صايلاك دعوى قضائية ضد طليقته النجمة توبا بيوكوستون

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حرك أنور صايلاك طليق النجمة التركية توبا بيوكوستون دعوى قضائية من أجل الحصول على حق الوصاية على التوأم توبراك ومايا من زوجته السابقة توبا، وجاء هذا القرار بعد أسابيع قليلة من الانفصال الرسمي للثنائي وفك رابطتهما الزوجية، علماً بأن الإعلام التركي كان قد أثار العديد من الأخبار، التي تروج لوجود علاقة عاطفية تربط توبا برجل الأعمال التركي “أوموت إفيرجان”.

لم يمر على حادثة طلاق النجمة التركية “توبا بيوكوستون” من زوجها السابق النجم أنور صايلاك الذي جاء بالتراضي وفي جلسة واحدة، سوى شهر وعدة أيام، حتى تفاجأ الجمهور مرة أخرى بوجود خلاف بين هذا الثنائي الذي يربطهما توأم، حيث قرر الطليق والأب استرجاع وصاية طفلتيه عن طريق المحكمة، ويرجح أن تكون الأخبار التي تداولتها وسائل الإعلام التركية مؤخراً وتم تناقلها على نطاق واسع، وتتمثل في ترويج إشاعة وجود علاقة عاطفية بين توبا ورجل الأعمال التركي “أوموت إفيرجان”، قد فجرت الصمت والهدوء واستبدلتهما بغضب أنور العارم..فهل يتمكن أنور من أخذ حضانة الطفلتين وبالتالي حرمان توبا من رعايتهما؟..أم أن العشرة التي جمعتهما ستجعلهما مرة أخرى يتفاوضان بهدوء ويطويان الخلاف في صمت..؟

يذكر أن أنور التقى ب”توبا” لأول مرة من خلال مشاركتهما في مسلسل يحمل عنوان “عاصي”، وتطورت علاقة الصداقة التي جمعتهما آنذاك إلى علاقة غرامية في مسلسل “بائعة الورد”، وارتبطا رسمياً عام 2013، وأنجبا توأمهما “توبراك” و”مايا”، لكنهما لم يصمدا طويلاً بعد تسريب أخبار خلافاتهما وانفصلا شهر يونيو الماضي.