دع القلق وابدأ في التنفس

مرارا وتكرارا يتم إخبارنا بما يمكن أن تكون عليه تمارين التنفس القوية كأداة لتقليل القلق، وعلى وجه التحديد اهمية التأثيرات الجسدية على الجسم، لكن كم عدد المرات التي ذهبت فيها للبحث عن تمارين تنفس مناسبة للقلق فقط وتجد نفسك كمن يسبح ضد التيار او تصطدم بسلسلة من تمارين اليوغا المعقدة والتي تستغرق وقتًا طويلاً للإتقان كما أنها تكون غير ملائمة للغرض؟ لذا عندما تكون في قبضة القلق ، أو انتابك نوبة فزع كاملة ، فإنك ببساطة لا تملك الوقت الكافي لتحمل الامر لذا مهما كان ذلك ما تحتاجه هو حلول سريعة وبسيطة يمكنك تطبيقها مباشرة على الفور لتريح تنفسك وتعود إلى الشعور بالهدوء والتحكم في غضون ثوان.

أوقف ما تفعله وخذ نفسا عميقا. واحكي لي شعورك في هذه اللحظة ؟ في تلك اللحظة ، كنت تركز فقط على هذا التنفس. فلا تشغل عقلك بأي شيء ، ولا تستمع إلى ضجيج في الخلفية أو تضيع في أفكار الاندفاع من خلال عقلك. بدلا من ذلك ، امنح نفسك التركيز واضبطها على التنفس، وخذ شهيق بطيء عميق وتمتع بالهدوء والاسترخاء.

خذ نفسًا عميقًا آخر وهذه المرة ، انتبه إلى ما تشعر به في هذه المرة ، ستلاحظ أن عقلك ليس أكثر وضوحا فقط لأنك بينما تركز على تلك النفس البطيئة العميقة ، فإنك ترسل رسالة إلى عقلك بأن الوقت قد حان للتهدئة. يرسل دماغك ، بدوره ، رسائل في جميع أنحاء جسدك تؤدي إلى الشعور بأنك تغسل الهدوء برفق فوقك.

الآن ، قارن هذا بما يحدث عندما تكون في قبضة القلق، عندما تشعر بالقلق ، فإنك تميل إلى القيام بما يسمى التنفس الصدري أو التنفس ، وإطلاق الأنفاس السريعة في تعاقب سريع، وفي كثير من الأحيان ، بدلاً من إبطاء تنفسك ، تتورط في كيف تجعلك تلك الأنفاس السريعة تشعر أنك لا تحصل على كمية كافية من الأكسجين ، وبالتالي تصعد مستوى الذعر. هذا يرسل جميع أنواع الإشارات المربكة إلى الدماغ والتي ، في الاستجابة ، يرسل إشاراته الخاصة من خلال الجسم ، مما يؤثر سلبا على مستويات الأكسجين وثاني أكسيد الكربون. ونتيجة لذلك ، لا يكون دمك مجهزا بما فيه الكفاية، وبالتالي ينتهي بك الأمر مع جميع الأعراض التقليدية للقلق ونوبات الهلع ، مثل القلب الشاذ والدوار وتوتر العضلات.

عندما تلاحظ أخيرا تنفسك وتعيده بوعي إلى البطء، حتى التنفس البطني (التنفس باستخدام الحجاب الحاجز)، فإنك تشير إلى عقلك أنه قد حان الوقت لتصحيح مستويات الأكسجين وثاني أكسيد الكربون، مما يخفف من هذه الأعراض ويجعلك تشعر بالهدوء وخففت في هذه العملية.