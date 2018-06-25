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دلال خريبط اخترت العمل العائلي مع شقيقي في صناعة الكويكز

بقلم

يونيو ٢٥ ,٢٠١٨

سوق “ قوت” أصبح اشهر من نار على علم بالنسبة للكثير من شبان وشابات الكويت من أصحاب الافكار والمشاريع التجارية الصغيرة الخاصة. لانه يتم من خلاله عرض كل منتجاتهم ومشاريعهم وافكارهم الجديدة وهو يعقد كل سبت من اول شهر في مكان يتم الإعلان عنه في الصحف.. ماذا يضم هذا السوق ومن هم المشاركون به وما هي أفكارهم ومشاريعهم وما هو رأيهم به؟.. أسئلتنا اتت اجاباتها من المشاركين في السوق.

دلال خريبط – موظفة في شركة  Choawy Gwooy وهذه الشركة شركة مطاعم  مملوكة لشقيقها وهي اختارت  العمل العائلي اضافة الى الوظيفة الصباحيه لتكون بداية لتأسيس مشروعها الحاص فااختارت ان  تعمل مع اخيها  وتشرف بنفسها على العمل وذلك من باب الخبرة والمعرفة في المشاريع الخاصة ولكي تمتلك الخبرة من مكانين المشروع الخاص والوظيفة الرسميه وتقدم لنا تعريفا عن عملها من خلال ما اوجزته لنا بقولها: اعمل في شركة اخي وهي شركة مطاعم يتركز نشاطنا على تعليم الاطفال صناعة الكويكز وطريقة خبز ه وما يقوم به الاطفال الان هو تعلم صناعة هذا النوع من الحلويات التي يعشقها الكبار قبل الصغار وطريقة خبزها، اضافة الى امكانية تعلم الاطفال اسلوب تلوين الكويكز بعد ان يتم تجهيزها وخبزها بصورة جيدة وعن السوق اضافت: نحن من المشاركين الدائمين لسوق قوت منذ السنة الماضية وهذه المشاركة الاولى لنا في السنة الجديدة 2018 وبالتأكيد سنكون اول المشاركين في الاسواق القادمة.

 

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