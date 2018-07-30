دللي نفسك وكوني سعيدة في البيت والعمل معا

هل يمكن للأم العاملة أن تنجح في مسيرتها المهنية وسط حياة أسرية ناجحة؟ بالطبع من الممكن تحقيق ذلك على الاطلاق. قد لا يبدو الأمر كما لو كنت تصوري الصورة ، ولكن لا تدعي ذلك يخدعك. تعرفي معنا الان على جميع الأشياء الرائعة التي يمكنك تجربتها ونفذيها على الفور من اجل حياة متوازنة سعيدة :

اولا :مشاركة الأعمال المنزلية: لا ينبغي أن يقع عبء العمل المنزلي على أكتاف المرأة فقط. هذا هو المجال الذي يسهل على شريكك مساعدتك، خاصة إذا كان لديك مهام محددة لا يمكنك القيام بها إلا (مثل الرضاعة الطبيعية ، وضع الطفل في الأسفل).

إذا كان أطفالك أكبر سنًا، فقومي بتفويض مهام بسيطة لهم حتى يتمكنوا من تعلم كيفية بناء عادات جيدة في وقت مبكر والقيام بدور نشط في المساهمة في الأسرة.

هذا المخطط هو مرجع لك لتحديد الأعمال التي تسمح لأطفالك بمحاولة، خيار آخر للنظر هو صرف المال على عاملات خدمة التنظيف. قد يكون من الصعب تبرير إنفاق المال على شيء يمكنك القيام به بنفسك، ولكن إذا كان امتلاك منزل غير مهذب مصدرًا رئيسيًا للضغوط، فستكون الأموال قد أنفقت جيدًا.

ثانيا: لا تترددي وقللي من كلمة نعم :ليس عليك أن تقولي نعم لكل دعوة لجروب واحد أو نشاط خارج عن المنهج إذا كان يسبب لك المزيد من القلق من المتعة. حددي إلى أي مدى يمكن أن يعالج جدولك الزمني الأنشطة التي سيستمتع بها طفلك أكثر شيئ. لا تشعري بالسوء حيال قول لا للبقية. تستحوذ Overbooking على كل المتعة من التجربة ولا تترك أي وقت للراحة التي تشتد الحاجة إليها.

ثالثا: خفضي نسب توقعاتك: هناك الكثير من الضغط الذي تتعرض له النساء العاملات فعلى سبيل المثال يجب على الأمهات طهي وجبات صحية ولذيذة يوميًا، والحفاظ على منزل نظيف تمامًا، وأن تكون الوالدة المثالية هي التوقعات التي تضعها على نفسها. رغم أنه لا أحد آخر يتطلب أمرا بقدر ما تطلبي انت من نفسك.

لذا عندما تخفضي سقف توقعاتك، ستجدين الكثير من الإجهاد غير الضروري يمكن القضاء عليه. لا يلزم أن يكون منزلك نظيفًا في كل مرة يأتي فيها ضيف، خاصة إذا كان الضيف لديه أطفال أيضًا. شراء الكوكيز بدلاً من خبزها بنفسك لا يجعلك أمًا سيئة. تعد الوجبات المطبوخة في المنزل كل يوم هدفاً رائعاً للسعي نحو تحقيقه، إلا أن الطعام المتبقي والمخبوزات سيغذي عائلتك على ما يرام.

رابعا: خصصي وقت لنفسك: إن إيجاد الوقت لنفسك أمر حاسم في الحفاظ على السلام الداخلي والتوازن داخل بيئة العمل والحياة المنزلية المحمومة. فالامهات لديهن عادة سيئة لوضع احتياجاتهن الخاصة من أجل العناية بالجميع أولاً.

ولكن إذا كنت لا تهتم بنفسك ، كيف يمكنك أن تتوقعي رعاية أي شخص آخر بشكل جيد؟ لذا اعثري على الوقت بشكل منتظم ونشاطًا يسمح لك بالاسترخاء وإعادة الشحن. تشمل بعض الأفكار: التأمل ، واليوغا ، والتمرين ، والقراءة ، والكتابة ، والتواصل مع صديق ، أو تدليل نفسك.

خامسا: التواصل مع الأمهات العاملات الأخرى: انت لست وحدك. هناك الملايين من الأمهات العاملات اللواتي يمرن بنفس الشيء اليومي. تتمتع الأمهات بدوام كامل بمزيد من المرونة خلال الأسبوع لترتيب اللقاءات، ولكن يمكن للأمهات العاملات أن يكن لهن نفس النوع من المجتمع.

البحث عن زملاء العمل الذين يعملون أيضا أمهات ؛ هذه هي النساء التي سوف تكون قادرة على الارتباط بها على مستوى مختلف تماما. تنسيق playdates ومجموعات الأم في عطلة نهاية الأسبوع أو المشي معا بعد العمل.

اعثري على الأمهات بالقرب منك باستخدام مجموعات Facebook ، Meetup ، وتطبيقات مثل Peanut and Hello Mamas .فلاشك إن الضحك معًا ، ومشاركة القصص ، والعثور على مجتمعك سيظهر لك أنك لست مضطرة للقيام بذلك بنفسك.