دموع العراقية تفوز بلقب “ذا فويس” وفرحة هيستيرية لأحلام بالكأس

أسدل الستار ليلة أمس على برنامج المسابقات الأشهر على مستوى العالم العربي “ذا فويس”.

وقد وصل الى الحلقة النهائية أربعة متسابقين فقط وهم يوسف السلطان الكويتي وكذلك المغربي عصام سرحان، ودموع تحسين العراقية إضافة الى هالة مالكي التونسية.

وقد حسم تصويت الجمهور للفائز باللقب للموسم الرابع. حيث حصلت العراقية دموع على اللقب بأعلى نسبة تصويت.

وعبرت الفنانة أحلام عن فرحتها الشديدة بهذا الفوز، حيث أكدت على أنها كانت مؤمنة بموهبتها منذ البداية، ولم تستطع الفائزة باللقب أن تغالب دموعها فور إعلان النتيجة.

وقامت دموع بإهداء الجائزة الى بلدها العراق والجمهور العربي وكذلك الفنانة أحلام التي دربتها على مدار أيام البرنامج، وفور إعلان النتيجة بدا واضحا الفرحة العارمة للمدربة أحلام، حيث تشبثت بالكأس وأصرت على الامساك به ولم يفارق يديها إلا عندما انتزعه والد دموع.

بدأت دموع بالطرب العراقي في الحلقة الأخيرة عندما قدمت موالا عراقيا ثم غنت بعد ذلك للفنانة شيرين عبد الوهاب.

وعقب إعلان النتيجة تلقت دموع التهنئة من مدربتها أحلام والتي اعترفت بإمكانيات دموع الفنية لدرجة أنها أكدت أن دموع تمتلك بعض الأشياء التي لا تمتلكها هي شخصيا.