دنيا بطمة المثيرة للجدل ترد على اتهامها بسحر زوجها

قالت نجمة برنامج “أراب آيدول” المغربية “دنيا بطمة”، إن من شروط تواجد الفنان بالساحة الفنية هو إثارة الجدل في اتجاه سلبي أو إيجابي، وسواء عبر الأغاني التي يقدمها، أو من خلال ملابسه وطريقة ظهوره وحضوره، وتابعت: “من لا يثير الجدل لن يكون له امتداد فني.”

وفي ردها على التهم التي تروج حول استعمالها السحر في علاقتها بزوجها البحريني “محمد الترك”، اعتبرت “بطمة” أن السحر عرف في العديد من البلدان منذ عقود وأن عملية إلصاقه بالمغرب والمغربيات أمراً مردود عليه، وأردفت: “مقولة أن المغربيات سحارات هي خرافة يحاول البعض تصديقها بالرغم من عدم صحتها، ما يميز المغربيات في الواقع أن لديهن سحر خاص في لسانهن ومعاملتهن ورغبتهن في الاستقرار، وأعتقد أن ضعف الجانب الثقافي وتخلف بعض العقليات يحاول إلصاق هذه التهمة بنا لأن الكثيرون يفضلون الزواج بنا.”

وعن الاتهامات التي تروج حول زواجها، رفضت “بطمة” الحديث عن ربيبتها “حلا الترك”، واعتبرت أن الأمر انتهى ولا داعي للخوض في موضوع لم يعد مهماً، حسب تعبيرها، مؤكدة أنها تزوجت على سنة الله ورسوله، وأن زواجها شرعي ولم ترتكب جريمة وليست الأولى ولا الأخيرة من تتزوج من رجل متزوج أو مطلق أو أرمل، وقالت: “أرفض تلك الاتهامات، لست صاحبة مشاكل ولم أكون يوماً أبحث عن ذلك، لكني لن أسكت وسأرد على كل من تطاول على شتمي والسخرية مني، أنا حاضرة بصوتي وبأعمالي ومن يريد انتقادي فنياً فله الحق ولن أرد عليه، لكن من يقصد الإساءة والنيل مني فقط لأني مغربية فهذا لن أسكت عنه مهما كلفني الأمر.”