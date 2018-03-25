اختيار دنيا بطمة سفيرة لقفطان مازاغان 2018

اختارت إدارة تظاهرة “قفطان مازاغان”، الفنانة المغربية “دنيا بطمة” كسفيرة لتظاهرة “قفطان مازاغان” 2018، بعد تألقها بالزي المغربي الذي تحرص على ارتدائه في كل حفلاتها بدول الخليج والمغرب، حيث تعمل على المساهمة في انتشار القفطان المغربي، وكذلك بسبب تفاعل العدد الكبير من المتابعين لها عبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعي.

الدورة السابعة من تظاهرة “قفطان مازاغان”، عرفت حضور دولة لبنان كضيف شرف نسخة 2018 التي نظمت بدعم من شركة ليليان الراعي الرسمي ومنتجع مازاغان الشريك الرسمي للتظاهرة، وعرفت التظاهرة التي نظمت مساء أمس السبت (24 مارس الجاري)، مشاركة الفنانة اللبنانية “ديانا حداد” وهي من الفنانات العربيات الأكثر حرصا على ارتداء الزي التقليدي المغربي خاصة بالمناسبات الدينية.

كما عرفت النسخة السابعة من تظاهرة “قفطان مازاغان”، مشاركة مجموعة من ألمع المصممات والمصممين المغاربة المتميزين والرائدين في مجال تصميم القفطان، الذين قدموا آخر إبداعاتهم في المجال، إضافة إلى المصممة اللبنانية “هنادي عبود”، وعرفت هذه الدورة مشاركة: “زينب سويسي، سليمة مناني، صوفيا لحرشيي، حنان فراج، فدوى شنوف، زينب حمودي، نوال الغزاوي، نبيل مود، حبيبة اليوسفي، حسن بوشيخي، كريمة العلوي، ربيعة آيت السي ، فتيحة اللوح.

يذكر أن تظاهرة “قفطان مازاغان” تنظم سنويا من قبل جمعية الأيادي البيضاء، التي تم إنشاؤها في 2009 بمدينة الجديدة (جنوب الدار البيضاء)، حيث سبق وأن نظمت العديد من الفعاليات الثقافية والفنية للترويج للصناعات التقليدية واليدوية بالمنطقة.