دنيا بطمة: صوتي لا يعلى عليه وخايفة على بنتي من الحاقدين

قالت الفنانة “دنيا بطمة” إن “عمر الفن” قصير و”الزمان دوار”، لذلك جاء قرار إنشاء بعض مشاريعها بالمغرب ضماناً للمستقبل على حد تعبيرها، مشيرة إلى أن مشروعها ستحمل من خلاله بعض أدوات ووسائل التجميل اسمها.

من جانب آخر، أكدت “بطمة” في تصريحات صحفية أدلت بها على هامش مشاركتها في حفل خيري بالمغرب، السبت الماضي، أنها رفضت الكشف عن وجه طفلتها “غزل” بسبب “عيون الحساد والحاقدين”، الذين سخروا منها بالرغم من أنها مجرد “رضيعة” أو كما وصفتها بـ “الملائكة”، مشيرة إلى أن الجميع سيتعرف عليها خلال حفل العقيقة المنتظر تنظيمه يوم الــ 30 من الشهر الجاري بمدينة مراكش، والذي دعت له “بطمة”، بالمناسبة، ثلة من نجوم الفن والإعلام إضافة إلى بعض المسؤولين المغاربة.

وعن منتقديها بمواقع التواصل الاجتماعي، دعت “بطمة” الفئة “الساخرة” من شكلها، والتي تضع صوراً لها “قبل وبعد الشهرة”، إلى وضع صورهم الشخصية في فترة سابقة ومقارنتها بشكلهم فيما بعد، معتبرة أن “من لا يتغير” فهو “غير مهتم بشكله أو بنفسه.”

وبكثير من الثقة في النفس، تحدثت الحائزة على المركز الثاني في برنامج “آراب آيدول”، بموسمه الأول، عن صوتها وقالت: “صوتي لا يعلى عليه، بشهادة المتخصصين وأساتذة كبار، وأحلم أن يكون صوت ابنتي بدوره جميلاً، وإن لم يكن جميلاً فلن أشجعها ولن أجاملها.”

كما كشفت “بطمة” في ذات التصريحات، أنه تم إلغاء الأغنية (ديو) التي جمعتها ومواطنها “دوزي”، بسبب تخوف الأخير من الفشل ومن ردة فعل الجمهور الذي قد لا يتقبله في لون وشكل فني مختلف عن اللون الذي اشتهر به.