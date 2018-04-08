بالفيديو دنيا بطمة: لا خلاف لي مع ديانا حداد ولا وجود للقفطان الجزائري

قالت الفنانة “دنيا بطمة” إن اللبنانية “ديانا حداد” من أرقى الفنانات العربيات وألا خلاف بينهما عكس ما تم الترويج له إعلاميا ساعات قبل مشاركتهما، مؤخرا، ضمن فعاليات النسخة السابعة من تظاهرة قفطان مازاغان، وتابعت: “ديانا حداد من أرقى الفنانات العربيات وأنا أعشقها، كما أني أحترم كل فنان أكبر مني لأنه يسبقني بالخبرة والتجربة.”

وكانت وسائل إعلام مغربية قد تناولت خبر “غضب دنيا بطمة بسبب ديانا حداد”، حيث كشفت أن حصول الفنانة اللبنانية على 25 ألف دولار مقابل مشاركتها في حفل خيري لفائدة الجمعية الخيرية الأيادي البيضاء، غير مقبول خاصة مع تراجع أسهم وشعبية “ديانا” بالمغرب.

ذات المنابر أشارت إلى أن حصول “بطمة” على حوالي 10 آلاف دولار مقابل مشاركتها في تظاهرة قفطان مازغان، لم يرضها بعد أن باتت أكثر شهرة من “ديانا”، الشيء الذي نفته الفنانة المغربية جملة وتفصيلا.

وفي موضوع مختلف، رفضت “دنيا بطمة” أن ينسب القفطان المغربي إلى الجزائر التي تحترم شعبها وجمهورها الكبير هناك، مضيفة أن من يتحدث عن ذلك هم مجموعة “مراهين” ولا يفقه شيئا في تاريخ القفطان، وقالت “بطمة” إن الكاراكو هو اللباس المعروف في الجزائر وأنها لم تسمع قط على شيء اسمه قفطان جزائري، وأن كل من يرتدي القفطان من العرب أو الأجانب يعرف أنه مغربي، كما يسعدها لقب “سفيرة القفطان المغربي” وأنها فخورة دائما بتمثيل بلدها بالقفطان المغربي.