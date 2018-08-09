دهون صحية جدا ….

غالبًا ما ترتبط الأنظمة الغذائية عالية الدهون بالمشاكل الصحية الرئيسية، بما في ذلك السمنة وأمراض القلب. ومع ذلك ، نحن جميعا بحاجة إلى بعض الدهون في نظامنا الغذائي للبقاء في صحة جيدة.

الدهون مصدر جيد للطاقة وحيوية لامتصاص الجسم للفيتامينات A و D و E و K. الجزء المربك هو أنه لم يتم إنشاء جميع الدهون على قدم المساواة – بعضها أفضل بالنسبة لنا من الآخرين.

ما هو أكثر من ذلك ، على الرغم من ارتفاع السعرات الحرارية ، هناك أدلة على أن بإمكانك حرق الدهون بسرعة أكبر عن طريق تغيير نوع الطعام الذي تتناوله. إذن كيف يمكننا الحصول على التوازن الصحيح؟ واصل القراءة ؛؛؛

اولا : أختر… الزيوت الأحادية غير المشبعة – زيت الزيتون بدلا من زيت عباد الشمس على سبيل المثال.

• التوازن الصحيح من “أوميغا”. حمض اللينوليك (أوميغا 6) وحمض اللينولينيك (أوميغا 3) هما نوعان من الأحماض الدهنية الأساسية غير المشبعة أو إيفا.

الأطعمة المحتوية على EFAGA-3 EFAs – الحيوية لصحة القلب ووظيفة الرئة الجيدة ، وتوجد في الأسماك الزيتية وزيت بذرة الكتان وبذر الكتان (بذور الكتان) وزيت الجوز وبذور الخردل وبذور القرع والخضار الورقية الخضراء والحبوب والسبيرولينا (الطحالب) متاح كمسحوق أو أقراص من المخازن الصحية).

معظمنا يحصل على ما يكفي من زيوت أوميغا 6 من عباد الشمس وزيت القرطم وزيت الذرة.

• الأطعمة بما في ذلك اللوز والأفوكادو والزيتون وزيت الزيتون والكاجو والمكساميا والفول السوداني ، والتي تحتوي جميعها على حمض الأوليك ، أحد مكونات أوميغا 9.

• تحتوي أوميغا 9 أيضًا على حمض دهني ، يوجد في الدهون الحيوانية ، وهي دهون مشبعة ، ولكن من المرجح أن تستخدم كطاقة أكثر من تخزينها كدهون. بشكل حاسم ، يمكن للجسم تحويله إلى حمض الأوليك ، وهو أحادي غير مشبع وبالتالي صحي القلب.

عليك بتقليل الاتي ::

• كمية الدهون المشبعة التي تستهلكها. يمكنهم رفع مستويات الكوليسترول في الدم وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب. ليست هناك حاجة للتوقف عن أكل اللحوم الحمراء – في الواقع ، إذا قمت بتقطيع الدهون من قطعة من اللحم وتبدو هزيلة ، فهي منخفضة بشكل معقول في الدهون ما بين 4-8 جرام لكل 100 جرام ومن المحتمل أن تكون أقل في الدهون من قطعة من الدجاج المشوي مع الجلد على اليسار.

• الدهون المتحولة. ويعتقد الآن أن تأثيرها على الجسم قد يكون أسوأ من الدهون المشبعة. مثال : تحقق من تسميات المكونات.

إذا رأيت “الزيت المهدرج / الدهن” أو “الزيت المهدرج جزئيا/دهون” المدرجة ، فمن المرجح أن يتضمن هذا المنتج دهونًا غير مشبعة ؛ وكلما ارتفعت قائمة المكونات ، من المرجح أن تكون الدهون المتحولة أكثر.

• الأطعمة المحملة بالدهون المشبعة و / أو المشبعة و / أو المشبعة ، بما في ذلك البسكويت والزبدة والكعك والجبن والحلويات والفطائر والنقانق والوجبات الجاهزة والسندويشات والأطعمة التي تحتوي على جوز الهند وزيت النخيل.

تعرف على دهونك …

• الدهون المشبعة – توجد في اللحوم الدسمة ومنتجات الألبان. وقد ارتبط ذلك بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية ، لذا من الأفضل خفض هذه الأعراض ، بحيث لا تزيد عن 20 جم في اليوم. الدهون المشبعة مستقرة عند درجات الحرارة المرتفعة ، ولهذا السبب غالباً ما يستخدم الزبدة وزيت جوز الهند عند التحميص أو القلي.

• الدهون المتعددة غير المشبعة – توجد في النباتات والمأكولات البحرية. مصادر جيدة تشمل عباد الشمس ، القرطم وزيت الذرة. يمكن أن يساعد على خفض مستويات الكولسترول السيئ LDL ، ولكن أيضا انخفاض مستويات الكولسترول الجيد HDL ، وهذا هو السبب في أنه من الأفضل اختيار الدهون الأحادية غير المشبعة مثل زيت الزيتون.

• الدهون الأحادية غير المشبعة – توجد في النباتات والأطعمة البحرية (مثل زيت الزيتون ، والأسماك الزيتية والجوز ، وهي تساعد على خفض الكولسترول السيء LDL وبالتالي تحميك من أمراض القلب.

• أوميغا 3 – حمض اللينولينيك موجود في الأسماك الزيتية وبذور الكتان وبذور اليقطين وفول الصويا والجوز وزيت الجوز والخضروات الخضراء. معظمنا لا يحصل على ما يكفي من أوميغا -3 في نظامنا الغذائي. تم العثور على حمض أوميغا 6 أوقية في عباد الشمس وزيت القرطم وزيت الذرة ، و margarines ، وعباد الشمس وبذور السمسم. معظمنا يحصل على ما يكفي من أوميغا -6 في نظامنا الغذائي.

• الأحماض الدهنية غير المشبعة – تجنبها عن طريق التخلص من الأطعمة المحتوية على زيوت مهدرجة أو مهدرجة جزئيا.

• الدهون/الزيوت المهدرجة – هي عملية كيميائية تحول الزيوت الرخيصة مثل زيت النخيل ، وكذلك زيت عباد الشمس وزيت اللفت ، إلى مواد صلبة تستخدم في البسكويت والكعك والمعجنات والسمن النباتي. من المقبول الآن أن عملية الهدرجة تنتج دهونًا متحولة أكثر ضررًا من الدهون المشبعة.