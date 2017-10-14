دومينيك حوراني تتحدث عن الحب المستحيل!

النجمة اللبنانية دومينيك حوراني، تنتهي من تصوير فيديو كليب أغنية “سبنا بعض”، وذلك بين لبنان والإمارات، استعداداً لطرحها قريباً عبر عدد من القنوات الفضائية.

تتحدث أغنية “سبنا بعض” عن الحب المستحيل، الذي لا يُنتسى، ويتخلل الفيديو كليب أداء تمثيلي درامي كبير.

الأغنية الجديدة من كلمات عمرو المصري، وألحان أحمد شعبان، وتوزيع مونتي، ميكس وماستر ياسر أنور، والكليب من إخراج مينا عدلي.

علماً أنَّ دومينيك تواظب منذ عامين على المشاركة في دروس مكثفة في التمثيل الدرامي، وقد انتهت مؤخراً من تصوير الجزء الأول من مسلسل “سرايا حمدين” الكوميدي، وتباشر قناة “أفراح” بث برنامجها تلفزيون الواقع “دومينيك حول العالم” الذي تجولت به في دول العالم لتبحث في تعقيدات الحياة والمجتمعات والتقاليد في ما يتعلق بالحب والزواج.

وتعمل دومينيك على المشاركة في تصوير مسلسل كوميدي جديد سيتم الإفصاح عن تفاصيله في وقت لاحق، كما تواصل العمل على باقي أغاني ألبومها الجديد في مصر ولبنان والإمارات.