ديانا حداد لليقظة: أحرص على ارتداء القفطان المغربي في كل المناسبات

يحتضن المنتجع السياحي مازاغان بمدينة الجديدة (جنوب الدار البيضاء بالمغرب)، في الــ 24 من الشهر الجاري، فعاليات النسخة السابعة لقفطان مازاغان، الذي تنظمه جمعية الأيادي البيضاء، حيث تعرف الدورة حضور الفنانة اللبنانية “ديانا حداد” كضيفة شرف للتظاهرة إلى جانب الفنانتين المغربيتين “دنيا بطمة” و”سعيدة شرف.”

وبهذه المناسبة، خصت النجمة اللبنانية موقع اليقظة، بتصريح أكدت من خلاله، أن قرار مشاركتها كضيفة شرف هذه الدورة، يعود إلى حرصها على التواجد دائماً بين أهلها في المغرب، سواء تعلق الأمر بالمشاركة في مناسبات خيرية أو ضمن مهرجانات فنية.

وتابعت “حداد” في ذات التصريح: “كما هو معلوم فجمعية الأيادي البيضاء هي جمعية خيرية، ودعوتي للمشاركة كضيفة شرف لي ضمن فعاليات الدورة السابعة هو شرف لي، سأكون سعيدة بتواجدي في بلدي الثاني المغرب، فأنا أحرص دائماً على أن أكون متواجدة سنوياً بالمغرب الحبيب من خلال مهرجانات ومناسبات، وكذلك في الاحتفالات الكبيرة.”

وعن علاقتها بالقفطان المغربي، أشارت “حداد” إلى أنها تحرص دائماً على ارتداء الزي المغربي، سواء تعلق الأمر بالمناسبات التي تنظم في دول الخليج كونها مقيمة بدولة الإمارات، أو عند زيارة أصدقائها، وتابعت: “تعاملت مع أكثر من مصممة مغربية، بينهن عدد كبير من الأسماء المعروفة على الساحة العربية، كما أني وكما يلاحظ جمهوري، فخلال شهر رمضان أحرص على ارتداء القفطان المغربي، كما أقوم بذات الشيء خلال تواجدي بالمغرب بل أن معظم إطلالاتي على مستوى المهرجانات المغربية تكون عبر القفطان المغربي كما هو الشأن بالنسبة لمهرجان موازين خلال مشاركتي الأخيرة، وهذا الأمر جعلني أعرف الكثير عن اللباس المغربي، فهو لباس متطور وراقي.”

وكانت الجمعية المنظمة، قد أجرت بدبي جلسة تصوير مع الفنانة “ديانا حداد” من أجل تصوير ملصق التظاهرة، بالإضافة إلى صور لها بالقفطان المغربي.