تدعو للتفاؤل بعد فشل العلاقات…..ديانا حداد تتساءل “إذا راحوا شيصير”؟

الفنانة ديانا حداد “برنسيسة الغناء العربي” تطلق أغنية منفردة جديدة مصوّرة بطريقة الفيديو كليب بعنوان “إلى هنا”، والتي كانت قد أعلنت عنها عبر حساباتها المختلفة في مواقع وسائل التواصل الإجتماعي.

تساءلت الفنانة ديانا حداد من خلال كلمات أغنيتها الجديدة “إلى هنا”: إذا راحوا شيصير؟، وهي من كلمات الشاعر رامي العبودي، وألحان علي صابر وتوزيع محب الراوي، وإخراج نهلة الفهد في تعاون جديد يجمعهما معاً.

وتقول ديانا حداد أنّ الأغنية الجديدة مختلفة ومتميزة في موضوع كلماتها من واقع الحياة، قائلة: “عند اختيار الأغنية أثناء التحضيرات، لفت إنتباهي كلمات الأغنية التي تتحدث عن الأمل والتفاؤل بعد الفراق، وهو موضوع جديد لم يتم التطرّق اليه بهذا الشكل المباشر، وعن العلاقات بشكل عام إن كان بين الأزواج أو الأحبة أو الأصدقاء”، مضيفة: “هذه المواضيع التي أحب أن أقدمها للناس والمجتمع من خلال أغنياتي، تترك أثراً بين الجمهور لأنها تعيش بنا وبيومياتنا”، متوقعة في نفس الوقت ومتفائلة أن تحصد الأغنية النجاح التي تسعى إليه بين الجمهور بعد طرح كل عمل، حيث تقول مقدمة الأغنية:

اذا راحوا شيصير

ليروح خل ايطير .. أصلاً حلو التغيير

محد بدون أحد .. تعذب وحيله انهد

كولش حلو إن جدد .. طيبه الأمور تصير

إلى هنا وتنتهي عشرتكم المو حلوه

مارد بعد أبد الكلمن طلع مايسوه

العافني هو الخسر فضل عليه سوه

الفوق فوق ايظل تره والجوه يبقى جوه…

وعبّرت ديانا عن سعادتها بإطلاق أول عمل يجمعها مع الملحن علي صابر صاحب النجاحات المتعددة مع النجوم على صعيد الألحان، مؤكدة أن أعمال جديدة سيتضمنها الألبوم الجديد سيجتمعان بها، أو من خلال أعمال غنائية منفردة.

وقد حمل الفيديو كليب “إلى هنا” الذي عرض من خلال الصفحة الرسمية للفنانة ديانا حداد في موقع “اليوتيوب”، تصوير خارجي في عدة مناطق تظهر التفاؤل أثناء التنقل بين فقرات الكليب، والذي يظهر الفنانة على طبيعتها في مكياجها وأزيائها وعفويتها.