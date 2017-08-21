البرنسيسة ديانا حداد “نايمة بالعسل” في جورجيا

يتميز فيديو كليب “نايمة بالعسل” للفنانة ديانا حداد وبالتعاون مع الموسيقار الدكتور “طلال”، الذي أصبح متوفراً في جميع وسائل التواصل الإجتماعي وعبر القنوات الفضائية، بتقنية إخراجية “3D”، بحيث يمكن مشاهدتها بتقنية الصورة ذات الأبعاد الثلاثية في حال توفره عبر جهاز التلفزيون أو أي وسيلة أخرى تملك هذه التقنية.

أصبحت “برنسيسة الغناء العربي” ديانا حداد أول مطربة عربية تصوّر وتخرج عملها بهذه التقنية، على يد المخرجة نهلة الفهد التي رسمت عودة تعاونها مع ديانا أسلوباً مميزاً في الصورة الإخراجية.

وتظهر “البرنسيسة” كما يلقبها جمهورها في الكليب بثلاث إطلالات مختلفة، أفراح وكرنفال ودبكة لبنانية فنجد في سيناريو الأغنية تمَّ التعاون مع مجموعة من الشباب والشابات من لبنان لمشاهد الدبكة، واختيرت جورجيا لمشاهد الكرنفال.

هذا وتحمل أغنية “نايمة بالعسل” تحدياً جديداً للموسيقار “طلال” عبر ثاني أغنية يلحنها بأسلوب اللون الموسيقي اللبناني، حيث تمَّ تجهيزها موسيقياً بشكل محترف ومتميز على كلمات الشاعر أحمد علوي، وتوزيع موسيقي للمايسترو عمر صباغ، وذلك بعد أن قدّم هذا اللون لحناً لأول مرة بأغنية “روميو وجولييت” التي قدمتها ديانا حداد بشكل “دويتو” مع الفنان عاصي الحلاني.

يُذكر أنَّ أغنية “نايمة بالعسل” باتت متوفرة أيضاً في جميع الإذاعات اللبنانية والخليجية والعربية، إلى جانب المكتبات الموسيقية الإلكترونية، ومن خلال قناة ديانا حداد في “اليوتيوب” Youtube/DianaHaddad ضمن نوعية عالية الجودة للمشاهدة، تحت متابعة وتنسيق المكتب الإداري والإعلامي للفنانة، ليكون الإشراف العام لخالد أبو المنذر.

رابط أغنية “نايمة بالعسل” من قناة الفنانة ديانا حداد في “اليوتيوب”:

