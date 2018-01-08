ديانا حداد في عام 2018 كما لم ترونها من قبل!

ساعتان ونصف من الغناء المتواصل مع الجمهور واستقبال العام الجديد 2018 تخللتها أجواء الفرح، والسعادة، والأمنيات وأمام عدد ضخم من معجبيها تجمهر في ملتقى الأضواء في سيتي ووك بمدينة دبي، وفي حفل وصف بالرائع من جميع جوانبه، أشعلت “برنسيسة الغناء العربي” الفنانة ديانا حداد أجواءً احتفالية رائعة وتنقلت برفقة فرقتها الموسيقية بين مجموعة كبيرة من أغنياتها الخليجية والسعودية واللبنانية والمغربية والمصرية والعراقية، وسط تفاعل وغناء الجمهور الذي لم يتوقف عن الغناء معها في جميع الأغنيات.

حفلة “البرنسيسة” التي نظمتها “مِراس” في دبي، تعدُّ من أنجح الحفلات الغنائية الجماهرية في السيتي ووك خلال العام 2017، وقد أعربت ديانا عن سعادتها بأن تختتم العام المنصرم، وتستقبل العام الجديد 2018 مع جمهور وزوار مدينة دبي من الخليج والوطن العربي، متمنية أن تكون سنة كلها خير لها ولمحبيها، مؤكدة أنها كلها تفاؤل في عام سيحمل النجاح والفرح والسعادة والسلام لكل العالم، وقامت برفقة الجمهور بالعد التنازلي للثواني الأخيرة لانتهاء العام 2017 واستقبال العام الجديد 2018 بصوت واحد مع الجمهور.

أما إطلالة ديانا حداد فاختارتها من دار الأزياء “لابورجوازي”، وبدت متألقة ب”لوك” جديد في شعرها القصير، ومكياجها الذي اهتمت به خبيرة التجميل فايزة الكسادي.