ديانا حداد تُشجع المرأة وتُسعد عمال النظافة في “مرابع العيد”

شاركت الفنانة ديانا حداد “برنسيسة الغناء العربي” في افتتاح معرض “مرابع العيد” للأزياء في أبوظبي، تحت رعاية وحضور سمو الشيخة هند بنت فيصل القاسمي، المتخصص في دعم ومساندة أعمال ومنتوجات المرأة الإماراتية والعربية، وتجولت الفنانة ديانا برفقة الشيخة هند في أقسام المعرض المختلفة، وسط حضور إعلامي قام بتغطية الحدث الذي تضمن إطلاق حملة “معاً لإسعاد عامل نظافة” ضمن أهداف المعرض الإنساني، وشاركت بتكريم إثنين من عمال النظافة.

أعربت ديانا حداد عن سعادتها بهذه المشاركة الهادفة والإنسانية إلى جانب الشيخة هند بنت فيصل القاسمي، وبدعم وتشجيع المرأة الإماراتية والعربية في إظهار مواهبها ونشاطاتها المختلفة وخاصة في عالم الجمال والأزياء، وقالت: “عندما تلقيت دعوة المشاركة في افتتاح معرض مرابع العيد، لم أتردد عندما أخبروني أنه يحمل عملاً إنسانياً نبيلاً كحملة دعم عمال النظافة، وتشجيع المرأة في إبراز وإظهار مواهبها وإنتاجها في عالم الجمال والأزياء والموضة، فالمضمار الإنساني ضمن اهتماماتي ونشاطاتي طوال مسيرتي الفنية”، وأضافت: “الأعمال الإنسانية وإبرازها هي مسؤولية علينا كمشاهير ويتوجب دعمها ومساندتها والاهتمام بها، والحمد لله أضعها دائماً ضمن برامجي ونشاطاتي”.

وقد تمَّ تكريم “البرنسيسة” من قبل إدارة المعرض عن مشاركتها، وأجرت خلال تواجدها في المعرض لقاءات جانبية مع أهل الصحافة والإعلام، وأبدت إعجابها الكبير بمحتويات المعرض المتخصص للنساء فقط، في فندق “فيرمونت باب البحر – أبوظبي”.