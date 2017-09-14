مجموعة ديرة الخير كرمت أسر الأسرى والشهداء

تحت رعاية الرئيس الفخري لمجموعة ” ديرة الخير ” الشيخة انتصار الصباح وبحضور عدد من الشخصيات الكويتية والخليجية والعربية وسفراء الدول المشاركة في حرب التحرير.

احتفلت مجموعة ديرة الخير التطوعية بتكريم أبطال المقاومة والأسرى وأسر الشهداء.

وبالمناسبة قال الشيخ دعيج الخليفة “إن المشاركة في هذه المناسبة وسام على صدورنا لا سيما أننا نحتفي مع أسر الأسرى والشهداء ونكرم أبطال المقاومة الشعبية.

وأكد في تصريح صحافي أهمية تعزيز الوحدة الوطنية، وتماسك أطياف المجمع وتعزيز التلاحم والتماسك كاليد الواحدة، سواء المواطنون أو الوافدون من أجل حماية هذا الوطن الصغير في حجمه الكبير في عطائه الغني بشبابه.

وذكر أن الكويت لها باع طويل في العمل الإنساني والتطوعي، لا سيما أننا نحتفل في مثل هذا الوقت أيضاً بمرور 3 سنوات على تكريم سمو الأمير قائد الإنسانية والكويت بلد الإنسانية.

أبطال المقاومة

من جانبه، قال رئيس مجموعة ديرة الخير التطوعية إبراهيم بوير أن التاريخ سيذكر أبطال المقاومة الشعبية الذين تصدوا لجحافل الغدر، وصمود الشعب الكويتي وما قدمه من تضحيات دفاعاً عن الوطن وحفاظاً على هويته.

وذكر أن هذه المناسبة تتزامن مع مرور 3 سنوات على تسمية سمو أمير البلاد بقائد العمل الإنساني، ليكون أول زعيم عربي تكرمه الأمم المتحدة، ليسجل اسمه بأحرف من نور في التاريخ من خلال سجلات العطاء والعمل والإنساني.

وأكد أن سمو الأمير يسعى دائماً لنشر الحب والود بين الآخرين، مشهراً سيف الوحدة والمصالحة بين الأشقاء في أوقات الخلافات والأزمات فاستحق لقب أمير الدبلوماسية.