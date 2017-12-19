ديكور طاولة العيد بتصاميم جذابة

تكثر الاحتفالات والدعوات إلى الموائد العامرة في هذه الفترة بالتحديد من العام. وفي بعض الأحيان، قد تحار سيدة المنزل في اختيار تصميم طاولة الطعام التي سيجلس حولها الضيوف المُنتظرين من الأهل أو الأصدقاء.

“اليقظة” يقدم لك مجموعة من التصاميم الجذابة بألوان وأشكال مختلفة لطاولة طعام تخطف الأنظار:

إذا كنت تحبين اللون الأحمر، فهو لون الموسم ! يمكنك استعماله في عدّة أوجه؛ في الشموع، أو غطاء الطاولة الكبير أو قطعة القماش المستطيلة التي تتوسط الطاولة، أو في المحارم التي توضع على الأطباق، أو في الأطباق نفسها، والأكواب وغيرها.

أما إذا كنت تميلين إلى استحضار بياض الثلج إلى منزلك، ففكري بالديكور الأبيض، واستعمليه في كل شيء على الطاولة (الغطاء، الأطباق، الإكسسوارات، الورود…)

وفي حال كنت ترغبين بتحضير عشاء فاخر يعتمد على أطباق محددة Set Menu ، يمكنك التخلي عن غطاء الطاولة، والاكتفاء بقطع القماش المستطيلة تحت كل طبق. مع التركيز بالطبع على ديكور وسط الطاولة.