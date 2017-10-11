الصفحة الرئيسية > بالفيديو والصور…. دينا الشربيني ترقص في عيد ميلاد عمرو دياب

بالفيديو والصور…. دينا الشربيني ترقص في عيد ميلاد عمرو دياب

بقلم

أكتوبر ١١ ,٢٠١٧

نظم رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة حفلا ضخما احتفالا بعيد ميلاد الفنان عمرو دياب ال56.

جاء الاحتفال ليلة أمس في كافيه The Lemon Tree بمنطقة القطامية والذي حضره حشد هائل من الأصدقاء والمقربين.

إضافة إلى أبو هشيمة كان هناك ظهور مميز لصديقه خالد أبو بكر وبعض نجوم المجتمع.

دخلت الفنانة دينا الشربيني برفقة عمرو دياب وسرعان ما بدأت الرقص على أغنية “فرحة الليلة” لعمرو دياب والتي طرحها منذ أيام قليلة.

كثيرا ما ترددت الشائعات حول العلاقة التي تربط بين الثنائي عمرو دياب ودينا الشربيني لكن إلى الآن لم يتم نفي أو اثبات هذه العلاقة لتبقى في نطاق الاشاعات فقط.

صفحة جديدة 1

الأوسمة

اخترنا لك

النجم القطري غازي حسين نجوم ومشاهير النجم القطري غازي حسين: أبحث عن المتعة وليس الشهرة أو المال

نوفمبر ٣٠ ,٢٠١٣

نجوم ومشاهير مسودة نجم : بسمة المرأة المكافحة

مايو ٢٦ ,٢٠١٢

طلاق أنجلينا جولي نجوم ومشاهير طلاق أنجلينا جولي ماريون كوتيار: " أنا بريئة "

سبتمبر ٢٢ ,٢٠١٦

أي حب وأي غيرة نجوم ومشاهير بعد"حاسة بيك" نانسي عجرم تطلق "أي حب وأي غيرة" من جديدها

أبريل ٢٣ ,٢٠١٧