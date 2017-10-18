الفنانة السعودية دينا الشهابي تقاسم نجم هوليوود جون كراسينسكي البطولة في مسلسله القادم

تقررت مشاركة الفنانة السعودية الموهوبة دينا الشهابي إلى جانب نجم هوليوود جون كراسينسكي في المسلسل المقبل لشركة أمازون “جاك ريان “، وصارت أول عربية تقبل من جهة برنامج التدريب على التمثيل في جامعة نيويورك وجيوليارد، وبعد تخرجها، تمكنت من الحصول على دور البطولة في فيلم “أميرة وسام”.

بالفعل استطاعت دينا الشهابي أن تضع خطواتها في السينما العالمية بثقة وثبات، مستعينة في كل ذلك بموهبتها، ولا يخفى أن جمالها اللافت فتح أمامها الأبواب، ويضاف إلى كل ذلك إصرارها على تقديم الأفضل في مسيرتها الفنية، وصارت أول عربية يتم قبولها من قِبل برنامج التدريب على التمثيل في جامعة نيويورك وجيوليارد، وعندما تخرجت وقع عليها الاختيار لتقمص دور البطولة في فيلم يحمل عنوان “أميرة وسام”، ومن المقرر أن تشارك نجم هوليوود الأمريكي جون كراسينسكي في المسلسل المقبل لشركة أمازون “جاك ريان”.

إذاً أُسند إلى الممثلة السعودية دينا في الموسم الثامن من السلسلة، دور “هاني” زوجة ناشط شهير، تسعى للدفاع عن أطفالها مهما كلفها من ثمن، بل وتبدي استعدادها للسفر إلى أبعد نقطة من الكرة الأرضية، علماً أن قصة هذا العمل الفني تم استقائها من إبداعات الروائي توم كلانسي، أي سوف يتم رصد قصة محلل وكالة الاستخبارات المركزية “سي آي أيه”، الذي يجسد دوره النجم كراسنسكي، والذي يكشف عن طريقة الاتصالات الإرهابية.

يمكن القول أن دينا الشهابي من مواليد مدينة الرياض السعودية، لكنها عاشت جل حياتها في دبي، وبعد ذلك اختارت الاستقرار في أمريكا للعيش فيها، وسبق لها أن شاركت في العديد من الأفلام، على غرار “ديفيد” David وظهرت فيه بدور عائشة، ثم “أميرة وسام” Amira_ Sam وتقمصت في هذا الفيلم شخصية أميرة جعفري، إلى جانب تمثيلها في فيلم “حساء السجائر” Cigarette Soup.