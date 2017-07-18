ديو يجمع تامر حسني وسعد لمجرد بعد استعادة براءته

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ينتظر فقط أن يستعيد النجم المغربي سعد لمجرد براءته ويطوى ملف قضيته التي جمدت نشاطه الفني، من أجل الانطلاق في تجسيد مشروع فني يجمعه مع المطرب المصري تامر حسني، على خلفية المشروع القائم بينهما قبل توقيف لمجرد في باريس وسجنه خلال الخريف الماضي، بتهمة التحرش ومحاولة اغتصاب فتاة فرنسية.

يبدو أن الفنان المغربي الشاب سعد لمجرد وجميع المقربين منه، متفائلين باقتراب براءته، بعد اكتشاف أن المدعية التي حركت الشكوى ضد لمجرد متهمة في قضية تعاطي المخدرات.

من المقرر أن يكتب كلمات الديو الذي يجمع سعد وتامر حسني، الشاعر العراقي مأمون النطاح حيث ستكون باللهجة المغربية.

يذكر أن الاتفاق حول مشروع الديو تم مبدئياً لدى لقاء النجمين المصري والمغربي في فعاليات “هلا فبراير” عام 2016، لكن توقيف لمجرد بباريس بتاريخ 28 أكتوبر الماضي ،بتهمة التحرش ومحاولة اغتصاب فتاة فرنسية أدى إلى توقيفه، والقضية في البداية عرفت الكثير من الصعوبة نوعاً ما، لكن بعد نحو 5 أشهر قضاها لمجرد في السجن شهدت انفراجاً، أي عقب إطلاق سراح سعد لمجرد بكفالة مالية شهر أبريل الماضي، لكنه فرض عليه وضع سوار الكتروني في معصمه لتتبع تحركاته، وعدم مغادرة فرنسا إلى غاية البت في القضية وطي الملف.

وكان الفنان تامر حسني حريص على الاطمئنان على لمجرد طيلة فترة سجنه، على اعتبار أنه لم ينقطع عن الاتصال بوالديه، ويرتقب أن يفضي هذا التعاون الفني بين نجمين شابين لديهما شهرة كبيرة إلى تحقيق نجاح كبير يضاف إلى رصيد كليهما.