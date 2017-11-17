هيفاء وهبي يجمعها ديو غنائي بالنجم العالمي “نيو”

يتوقع أن تنجح النجمة اللبنانية المتألقة هيفاء وهبي في تثبيت خطواتها الأولى نحو تحقيق الشهرة العالمية، خاصة بعد الفيديو كليب الغنائي الذي طرح مؤخراً وجمعها مع النجم الأمريكي العالمي “نيو” Neyo. وبالفعل بدت النجمة العربية بإطلالة بسيطة لكنها مميزة ورائعة، وتمكنت إلى جانب كل ذلك من خطف اعجاب فريق العمل الذي انجذب لموهبتها واعترف بمهنيتها العالية.

صار ممكناً بالنسبة إلى جمهور الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، متابعة انطلاقتها الأولى نحو العالمية، من خلال الفيديو كليب الغنائي الذي أنجزته مع النجم العالمي “نيو”، بينما المفاجأة تكمن في أن ألحان أغنية هيفاء قامت بها راجا كوماري، المتوجة بجائزة غرامي، وتعد الموسيقية التي لحنت العديد من أغاني النجمة العالمية سيلينا غوميز الناجحة، بينما مهمة الإخراج أسندت إلى طارق فريتخ، الذي أشرف في السابق على إخراج فيديو كليب breathing you لهيفاء وهبي.

وبخصوص المهتمات بالموضة والمنجذبات لإطلالة هيفاء وهبي، يمكن القول أن هيفاء نوعت كثيراً في إطلالتها، التي جاءت في معظمها بسيطة لكنها لا تخلو من الأناقة والجاذبية، حيث ارتدت فستان باللون الفيروزي، ثم ظهرت بفستان آخر أسود قصير، وبعد ذلك أطلت بفستان ثالث من الشيفون المطرز، وفضلت تثبيت ماكياج هادئ وتسريحة بسيطة، وبدت هيفاء تشع بالرقة والأنوثة والجمال.