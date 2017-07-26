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وائل جسار يكشف عن وجود مشروع “ديو فني” يجمعه بالشاب خالد

بقلم فضيلة بودريش

يوليو ٢٦ ,٢٠١٧

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كشف الفنان اللبناني وائل جسار أنه يحمل مشروع إقامة “ديو” فني مع فنان جزائري وأغلب الظن سيكون مع الشاب خالد، وأن فكرة “الديو” يمكن أن تجسد في أي وقت وترى النور على أرض الواقع، واصفاً مهمة الفنان بالصعبة على خشبة المسرح، على اعتبار أن الفنان يعمل كل ما في وسعه من أجل إسعاد الجمهور، خاصة في بعض الدول العربية التي يعاني سكانها كثيراً من الويلات.

قال النجم وائل جسار خلال مشاركته في إحياء السهرة الرابعة من فعاليات مهرجان جميلة العربي بالجزائر، أن الصحافة في بالجزائر لا زالت بخير، كون الصحافيين الجزائريين حسب تقديره ، يكتبون بصدق وأمانة عن الفنانين الذين يقدمون أعمالاً فنية راقية.

وانتقد جسار الإعلاميين الذين يكتبون الأمور الإيجابية لكل من يدفع لهم أكثر، وأوضح في سياق متصل أن الإعلام يعد الوسيلة لتعريف الجمهور بالفنان، ويكتب عنه بالإيجاب أو بالسلب، ومن دون أي زيادة أو نقصان.

واعتبر وائل جسار أن الفرصة لإقامة ديو بينه وبين أحد الفنانين الجزائريين على غرار الشاب خالد قائمة ومرشح تجسيدها على أرض الواقع في أي وقت.

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