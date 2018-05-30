د. بركات الوقيان مؤسس وصاحب فكرة مبادرة 180 درجة الاعلاميه

” 180 درجة الاعلاميه” هي اسم لمبادرة اطلقها واسسها الاعلامي المتميز د بركات الوقيان وظهرت الى النور برعاية من وزارة الدولة لشؤون الشباب وبتنفيذ من شركة ميديا فورس …. وبعد ان تم الاعلان عنها وعن اهدافها من قبل الشيخة الزين الصباح في مؤتمر صحفي في شهر سبتمبر 2017 بحضور مؤسسها والداعمين نظمت في شهر نوفمبر رحلة الى المملكة المتحدة جمعت 30 شابا وشابة من الكويت من المهتمين والعاملين والطلاب في المجال الاعلامي….. ما هي مبادرة 180 درجة الاعلاميه …….نسمع الاجابة من مؤسس وصاحب الفكرة الاعلامي المتميز د بركات الوقيان وهو يوضح لنا ما هي مبادرة 180 درجة الاعلاميه وما هو الهدف منها :

ان مبادرة 180 درجة هي مبادرة شبابية لتطوير وتدريب الكوادر الإعلامية الكويتية. قامت على طاقات شبابية ابداعية برعاية ودعم وزارة الشباب والتي سيرت المراكب لدعم الطاقات الشبابية اعلاميا وقياديا وبتنفيذ من شركة ميديا فورس من خلال العمل على اتاحة الفرص لخلق جيل اعلامي مواكب للاعلام المتطور الحديث ومن هذا المنطلق قمنا بتنظيم رحلة اعلاميه الى المملكة المتحدة شارك بها 30 شابا وشابة في المجال الإعلامي عايشوا كل التخصصات والخبرات، اضافة الى اكتسابهم المهارات المهنية اللازمة من خلال الاحتكاك الشخصي المباشر والاطلاع على تجارب بعض المؤسسات الإعلامية المرموقة والمعروفة عالميا، وذلك تأكيدا وتنفيذا لسياسة مبادرة 180 درجة الاعلامية التى تسعى الى غرس قيمة الإعلام الحقيقية في الشباب عند استخدامهم وسائل الإعلام من خلال تعاملهم مع إعلاميين عرب وأجانب لهم وزنهم وقيمتهم في عالم الإعلام.

لماذا اخترت 180 درجة كاسم للمبادرة؟

الكويت زاخرة بالكوادر الإعلامية الكبيرة التي تحتاج الى صقل أكبر وهذا هو دور المبادرة وهو تغييرهم 180 درجة، والاسم يعني الهدف الذي نسعى اليه

ماذا عن الرحلة التي قمتم بها الى المملكة المتحدة وما كان الهدف منها ؟

لا بد من التنويه بان هذه الرحلة قد نظمت بالتعاون مع وزارة الدولة لشؤون الشباب وشركة فوربس الاعلاميه وهدفت لتطوير وتدريب الكوادر الاعلامية الكويتيه تشجيع الشباب في المجال الاعلامي وتوفير كل وسائل التعلم والتطور في المجال الاعلامي من تنظيم المحاضرات وورش العمل وزيارة اهم مراكز الاعلام في العالم و أن المشاركين فيها حضروا عددا من المحاضرات المتخصصة وزاروا عددا من المؤسسات الإعلامية العريقة، منها على سبيل المثال BBC وجريدة الشرق الأوسط والمدينة الاعلاميه في مانشستر ووكالة اسوشيتدبرس وغيرها

كلمة اخيرة دكتور بركات خاصة بمبادرة 180 درجة الاعلاميه ؟

هي كلمة شكر لكل من ساهم في ولادة هذه المبادرة والف تحيه وشكر لتبني وزارة الشباب لهذه المبادرة والشكر موصول لشركة فوربس الاعلاميه وللجامعة الاميركيه ولكل الرعاة ولكل من ساهم في تحقيق اهداف مبادرة 180 درجة الاعلاميه