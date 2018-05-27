د.جميلة عبد السلام ونصائح هامة لكل سيدة

هناك كثير من النساء اللاتي تتعرض للاجهاض دون أن تعرف السبب ، كما أنهن يتبعن بعض العادات الخاطئة خلال مرحلة العلاج بدون انتباه لذا ادعوكن لمواصلة قراءة السطور التالية مع ضيفتنا اخصائية النساء والتوليد دكتورة جميلة عبد السلام لتجيب عن بعض الاستفسارات الهامة وايضا تقدم لنا النصيحة؛؛؛؛؛؛

ما سبب نزول الدم في غير موعد الدورة؟

نزول الدم في غير موعد الدورة قد لا يكون مدعاة للقلق في كثير من الأحيان، إلا أنه في أحيان أخرى نادرة قد يكون أحد أعراض مشكلة صحية جدية مثل الحمل او الاصابة بعدوى فطرية تسبب التهابات او ربما لوجود بعض الالياف في الرحم ، او لتغيير نوع حبوب منع الحمل وربما نتيجة اضطرابات الهرمونات فالعديد من التغيرات في الحياة اليومية قد يؤثر على هرموناتنا ويسبب بعض المشاكل في الدورة الشهرية، كما أن الإصابة ببعض المشاكل الصحية قد يؤدي الى اضطراب مواعيد الحيض.

ماذا عن حالات الاجهاض واسبابها؟

في بعض الحالات يكون الاجهاض ناتج عن خلل في تكوين البويضة أو عيوب في الرحم أو نتيجة الاصابة ببعض الامراض التي تصيب الرحم مثل تليف الرحم او سرطان الرحم او نزيف المهبل ، ايضا من اسباب الاجهاض التدخين وتناول المشروبات الكحولية او تناول انواع معينة من الادوية خلال الشهور الاولى من الحمل مما يعرض الحامل لمشكلة الاجهاض وفقدان الجنين ، كذلك الانيميا الحادة والاضطرابات النفسية تؤثر سلبا على صحة المرأة وصحة الجنين لذا ننصحها بتجنب كل ذلك والحرص على استشارة الطبيب بشكل دوري.

ما الفرق مابين الإفرازات المهبلية الطبيعية والغير طبيعية في فترة الدورة الشهرية والحمل؟؟

الافرازات المهبلية تبدأ في الظهور غالبا من البلوغ وهي طبيعية في هذه المرحلة وتكون بكمية كبيرة في وقت التبويض وتكون شفافة لا رائحة لها ولا لون فلا تحتاج لاي علاج ، وممكن أن تزيد الافرازات عند بعض النساء خلال فترة الحمل بسبب زيادة نسبة هرمون الحمل لديهن وهذا طبيعي ولكن اذا كانت الافرازات برائحة غير مقبولة ولون غير شفاف وتسبب حكة وحرقان فيجب اخذ مسحة مهبلية لمعرفة نوع الميكروب وعلاجه وتكثر هذه الالتهابات في بعض النساء ذو المناعة الضعيفة اللاتي يتناولن ادوية لامراض مزمنة او من يتناولن المضادات الحيوية والكورتيزون بكثرة.

هل هناك نتائج سلبية في حالة الاهمال وعدم العلاج؟؟

اذا تركت هذه الافرازات ولم تعالج ستصل الى داخل الحوض مما يعني انها ستسبب الالام مزمنة في البطن واسفل الظهر وغالبا ما يصاحبها التهابات في البول وارتفاع درجات الحرارة لذا من الافضل علاجها من البداية الى ان تنتهي فتكون النتائج جيدة وممكن ان تنتهي. كما ان بعض الافرازات المهبلية المعدية تنتقل للزوج ثم تعود مرة اخرى للزوج لذا يجب ان نكون حريصين لاخذ العينات وان نسال اذا كان الزوج يعاني من اي امراض تناسلية او بولية لانها قد تنتقل الى الزوجة فالعلاج يكون للطرفين افضل.

ما هي اخطر العادات السلبية التي تقوم النساء بعملها ولا تعرف اضرارها؟

حديثي ونصيحتي للجميع وليس للنساء فقط ، لأي مريض انصح بعدم الذهاب لأي طبيب الا الذين يثقون فيه، فلقد لاحظت أن بعض المرضى يذهبون من طبيب لطبيب ودون الانتظار حتى يأخذ العلاج وقته، وهذا يظهر كثيرا لمن يعاني من تأخر الحمل فيتنقلون بين الاطباء بمعدل دكتور كل شهر لذا لابد من أن تكون هناك ثقة من البداية عند اختيار الطبيب المعالج ثم تكمل وتستمر معه، فكل علاج يأخذ وقته وخاصة موضوع الحمل ومن المفترض ان تستمر المريضة مدة تترواح بين 4 الى 6 اشهر عند الطبيب حتى تحصل على نتيجة مناسبة، كما عليها ان تختار الاختصاصي في المجال المطلوب حتى لا تخلط العلاجات المختلفة ببعض وعليها بالصبر والثقة حتى تكون النتائج لصالحها.

ماذا عن الاعشاب وكثيرة تداولها اليوم بين النساء؟

بعض النساء تحب الاعشاب كثيرا ويستخدمنها بكثرة ونحن لا ننصح بذلك وان كانت المرأة تحب العلاج بالاعشاب بدلا من طرق الطب الحديث فيجب عليها ان تستشير اخصائيين في هذا المجال او تستخدم الطب البديل ولكن نحن ننصح بعدم استخدام الاعشاب بكثرة لان هناك مشاكل نراها بالعيادة من كثرة تناول الاعشاب مثل تكون اكياس بالمبايض او عدم انتظام الدورة او نزيف بالدورة سواء الكمية او الوقت ، وهذه الاعشاب مثل (الزنجبيل والدارسين والزعتر والميرامية) وانصح بالاعتدال في شربهم لتفادي المشاكل التي قد تحدث نتيجة كثرة تناولها.