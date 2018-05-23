د.غنيمة تراب واسرار النجاح

تحمل مستشارة إدارة الاعمال غنيمة تراب شعار “ثق بنفسك” فهي تؤمن أن أول درجات العطاء والتغيير والقدرة على النجاح هي الثقة بالنفس …. التقيناها لتحدثنا عن اسرار النجاح الوظيفي والعادات السبع للناس الأكثر فاعلية فأجابتنا ::

ما هي العادات السبع للناس الأكثر فاعلية؟

هي مجموعة من العادات والمهارات الحياتية والتي تجعل من الشخص الذي يمارسها بشكل اعتيادي من أفضل الاشخاص انتاجية وفاعلية في الحياة . هذه العادات قدمها الدكتور ستيفن كوفي وطرحها في كتابه الذي يحمل نفس الاسم ( العادات السبع للناس الاكثر فاعلية ) في بداية الثمانينات من القرن الماضي ، وقد أحدث هذا الكتاب ضجة كبيرة وواسعة وترجم إلى أكثر من 77 لغة حول العالم وبيع منه في السنوات الأولى من إصداره أكثر من 2 مليون نسخة .

ماذا قدم ستيفن كوفي خلاله؟؟

ببساطة يطرح ستيفن كوفي في كتابه اهم العادات والسلوكيات التي تابعها وحصدها ضمن أبحاثه ودراساته التي أجراها على الاشخاص المتميزين والعظماء في شتى مجالات الحياة ، حيث يقدم د . كوفي أسس عامة للتنمية البشرية.

ما هي هذه العادات حتى نطبقها علينا ونستفيد منها في حياتنا؟؟

تبدأ العادات بأن يسعى الانسان إلى تنمية ذاته أولا ومن ثم يساعد الآخرين وبعدها يعمل مع الجميع لإحداث التنمية والرقي في المجتمع، وحتى تبدأ في تنمية ذاتك أولا يقول د . كوفي عليك أن تتبع العادات الثلاث التالية: 1. كن مبادراً أي ان تكون أنت من يتحكم في الاحداث من حولك بردود أفعالك نحوها ، ولا تدع المؤثرات الخارجية هي التي تتحكم فيك . 2. إبدا والنهاية في ذهنك: فلا تبدأ أي عمل ما لم تكن لديك أهداف محدده وواضحة تسعى لتحقيقها وهنا تكون إدارة الذات واضحة ومطلوبة . 3. إبدا بالاهم ثم انتقل للمهم : وهذا هو مبدأ ترتيب الاولويات والاهداف في الحياة عموما ، وتتوضح هنا أسس ومبادئ القيادة الذاتية والتي تؤهل للتعاون مع الآخرين.

وما هي المرحلة التالية ؟؟

المرحلة الثانية تتطلب منك العمل من أجل الآخرين هناك أيضا ثلاث عادات يؤكد عليها د. كوفي وهي 4. اسعى دائما في الربح للجميع، بأن تتعامل مع الآخرين بمبدأ الربح / الربح حيث تطبيق مبدأ الوفرة فهناك دائما ما يكفي الجميع . 5 . افهم قبل أن تطلب من الآخرين أن يفهموك: وهنا يحدد د كوفي اهم عنصر من عناصر التواصل مع الآخرين وهو مبدأ الانصات والذي يكون اساس عملية فهم الاخرين والتعرف على احتياجاتهم ومتطلباتهم وبالتالي يسهل تقديم العون والمساعدة لهم . 6. اسعى للتكاتف والتناغم مع الآخرين: وهذه هي أهم مقومات المساعدة والتعاون مع الغير في المجتمع، فتقبل الآخرين بقدراتهم ومميزاتهم وكذلك بنقاط الضعف التي فيهم هي أول خطوة في التعاون والتعاضد الذي يبني المجتمع فكل منا بحاجه إلى الآخر، ومجموع أفكارنا وجهودنا هي التي تصنع الرقي والتقدم. أما العادة السابعة فهي: تجديد العادات( شحذ المنشار) وهي نصيحة يقدمها د. كوفي للجميع بأن بوجود المتغيرات العديدة في الحياة والتطور الذي يحدث فلابد أن يقابله أيضا تطوير وتنمية للمهارات والقدرات الشخصية والعامة في المجتمع لأن من لا يتقدم يتقادم.