الانسحابات تتوالى…..برنامج “the voice” يبحث عن لجنة تحكيم جديدة

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مازال الجدل قائم بخصوص رحيل أعضاء لجنة تحكيم برنامج “ذا فويس” بعد إعلانهم الانسحاب في الموسم المقبل، ما عدا الفنان عاصي الحلاني مازال لم يحسم قراره بعد، وبالرغم من أن مجموعة “أم.بي.سي” التي تنتج وتبث البرنامج، الجهة الوحيدة القادرة على كشف بشكل رسمي أي مستجدات جديدة وكذلك الوجوه الفنية التي وقع عليها الاختيار لاستخلاف الأعضاء السابقين، لكن عدة أسماء بدأت تطرح لتعويض كاظم الساهر وشيرين عبد الوهاب وصابر الرباعي وعاصي الحلاني إذا تأكد فعلاً انسحابه النهائي بشكل رسمي، ونذكر من بين المرشحين إليسا والمغربية سميرة سعيد وملحم زين الذي لم يخف قبوله مبدئياً التواجد في لجنة التحكيم.

لا يفصلنا عن الشروع في التحضير لتصوير حلقات برنامج “the voice”، الذي يعنى باختيار أجمل الأصوات الشابة في الوطن العربي سوى أسابيع قليلة، لكن مازال لم يتضح بصورة نهائية من يخلف المعتذرين عن المواصلة في المشاركة في لجنة التحكيم، التي كانت تضم الرباعي كاظم الساهر وشيرين عبد الوهاب وصابر الرباعي وعاصي الحلاني، على اعتبار أن أول المنسحبين كان الفنان كاظم الساهر، وكشفت منذ أيام قليلة شيرين عبد الوهاب عن قرار عدم المشاركة في البرنامج خلال الموسم المقبل، بسبب ارتباطاتها الفنية العديدة والمتمثلة في تحضير ألبوم جديد، وكذلك الاستعداد للمشاركة في فيلم وافقت عليه، ثم جاء قرار صابر بالانسحاب كذلك، بينما عاصي الحلاني مازال لم يحسم الأمر، في انتظار موافقة الجهة المنتجة على الشروط التي قدمها من عدمه.

إذاً يبدو أن هذا البرنامج الفني الذي يبحث عن أحسن صوت ضمن المواهب الشابة في الوطن العربي، سيظهر الموسم المقبل بحلة جديدة ولجنة تحكيم تضم نجوم غير الذين تعود عليهم الجمهور في المواسم الماضية، ومن بين الأسماء الكبيرة المطروحة لخلافة كاظم الساهر نذكر المطربة المغربية والعربية سميرة سعيد التي مازالت منذ عقود من العطاء تحافظ على سقف نجاحاتها الفنية، لكن مازال التفاوض قائماً معها ولم يسفر إلى أي نتائج نهائية، إلى جانب النجم ملحم زين الذي أبدى موافقته على العرض، لكنه لم يخف بأن المقترح لم يتخذ شكله الرسمي، حيث لا يمكن الحديث عن ذلك إلا بعد التوقيع على العقد، ونذكر من الأسماء المرشحة كذلك النجمة اللبنانية المتألقة إليسا على اعتبار أنها صرحت خلال برنامج “مجموعة إنسان”، بأنها لا تمانع من الانضمام للجنة تحكيم برنامح “ذا فويس”، إلى جانب ترشيح الفنان الكبير راغب علامة.