النجمات العربيات هنأن الشعب الجزائري في ذكرى استقلاله بطريقتهن

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حرصت بعض النجمات العربيات على تهنئة الشعب الجزائري في ذكرى احتفاله بالعيد ال55 لاستقلاله الذي يصادف مع 5من شهر يوليو، على مواقع التواصل الاجتماعي، ولقد تجاوب الجمهور الجزائري كثيراً مع تغريدات العديد من الفنانات، نذكر من بينهن النجمة اللبنانية الشابة سيرين عبد النور والفنانة السورية أصالة نصري والممثلة الفلسطينية السورية ذات الجذور الجزائرية نسرين طافش.

قامت المطربة أصالة نصري، بنشر صورةً لـلعلم الجزائري، عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي، وكتبت عبارات مفعمة بالتقدير لتضحيات الشعب الجزائري، وجاء في التعليق الذي أرفقته بالصورة:”كل عام وشعب الجزائر العظيم بخير … دفع هذا الشعب مليون شهيد وأكثر ليتحرر من الاستعمار وليقول كلمته بنفسه …”، وتابعت الفنانة تقول في نفس المقام:”أفخر جداً بوطني الحبيب الجزائر وشعبه الثائر البطل”.

وختمت تهانيها قائلة:”..أتمنى لهم دوام العز والاستقرار والتقدم” .

من جهتها حرصت الفنانة سيرين عبد النور على تقديم التهنئة للشعب الجزائري بمناسبة عيد الاستقلال، من خلال نشرها لتغريدة عبر حسابها الخاص على موقع تويتر كتبت فيه: “.. ‏كل عام وشعب الجزائر الحبيبة بخير بمناسبة ذكرى الاستقلال.. كنحماق عليكم كاملين”.

لكن برغم اجتهاد الفنانة سيرين لتهنأ الجزائريين بلهجتهم، غير أنها اختلطت عليها اللهجة الجزائرية بنظيرتها المغربية، وهذا ما أشعل صفحتها الخاصة وحاول المعجبين تصحيح ذلك، حيث خاطبوها قائلين “..لا يا سيرين لازم تقولي نبغيكم بزاف ونموت عليكم.. بدل عبارة: كنحماق عليكم لأنها باللهجة المغربية..”.

الجدير بالإشارة فإن هذه الملاحظة لم تزعج الفنانة سيرين عبد النور، بل تقبلتها برحابة صدر مبدية استعدادها إتقان بعض المفردات الجزائرية بقولها: “..‏يلا علموني بعد أنا جاهزة”.

أما النجمة نسرين طافش استجابت إلى دعوة الكاتبة أحلام مستغانمي من خلال هاشتاغ:

“..الخامس..جويليه..كن..جزايرياً” وجاء ذلك عبر تويتر، بمناسبة الاحتفالات بعيد الاستقلال، من أجل الاحتفال بالتراث الجزائري والدفاع عنه، ونشرت نسرين طافش فيديو عبر حسابها على موقع إنستغرام أكدت فيه: “..من دبي.. بدي قول عيد استقلال مجيد لبلدي الحبيب الجزائر وشعب الجزائر العظيم وإن شاء الله كل أيامكم سلام ومحبة..”.

وللعلم فأن الممثلة الفلسطينية نسرين طافش ولدت وعاشت في سوريا، لكنها تحمل الجواز الجزائري نسبة لوالدتها ذات الأصول الجزائرية.