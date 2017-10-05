الجسمي ونانسي وتامر حسني.. يحيون ذكرى انتصارات 6 أكتوبر بحفل فني ضخم

تحتضن مصر احتفالاً بالذكرى ال44 لانتصارات 6 أكتوبر، حفلاً فنياً ضخماً يشارك فيه ثلاثة من أبرز النجوم العرب، وهم حسين الجسمي ونانسي عجرم وتامر حسني، وتقرر تنظيم هذا الحفل الكبير في العاصمة الإدارية الجديدة بفندق “الماسة كابيتال”، لكن من المنتظر أن تطرح دعوات خاصة ومحدودة لهذا الحفل المميز.

يمكن القول أن هذا الحفل الفني الضخم يعطي من جهة الإشارة للافتتاح الأول للعاصمة الإدارية الجديدة، وفي نفس الوقت يحتفي بذكرى انتصارات 6 أكتوبر الخالدة، ووقع الاختيار على أسماء 3 نجوم، فمن الخليج العربي سيحضر حسين الجسمي ومن مصر تامر حسني ومن الشام تم انتقاء نانسي عجرم.

يذكر أن هذا الحفل الذي وصف بالضخم، لن يفتح أبوابه على الجمهور العريض، على اعتبار أنه خصصت له دعوات خاصة، وتشرف على تنظيمه شركة “تالنتWm” لصاحبها المنتج ومنظم الحفلات وليد منصور.

الجدير بالإشارة أنه يتردد أن النجم الخليجي حسين الجسمي سيتلقى مبلغاً مالياً لا يقل عن 100ألف دولار، وهذا الحفل سوف يكون بالنسبة إليه عودة حقيقية لإحياء الحفلات بمصر بعد غياب دام عدة سنوات.