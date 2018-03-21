4 خلطات طبيعية لغسول يخلصك من رائحة الفم الكريهة

رائحة الفم الكريهة من الأمور المزعجة والتي يبحث الكثير عن حل لها، وبالتالي الحفاظ على انتعاش الفم واللثة وتنظيف الأسنان، يعتبر ضروري لذا يلجأ العديد إلى استعمال غسول للفم للتمتع برائحة فم منعشة، وإليك في السطور التالية كيفية تحضير غسول فم طبيعي.

1- اعتمدي على الأعشاب الطبيعية في تركيبته، وهذه هي طريقة التحضير: في كوب ماء مغلي امزجي بعض أوراق الأعشاب الطازجة، كالنعناع والشاي وغيرها، واتركيه جانباً حتى يتحوّل لون الماء إلى أصفر، ومن ثم استعمليه في المضمضة للتخلّص من رواسب الطعام في الفم والحصول على نفس منعش.

2- هذه الطريقة سهلة التحضير في المنزل، فكل ما تحتاجيه هو خلّ التفاح، للحصول على غسول الفم هذا، عن طريق مزج ملعقتين صغيرتين من خل التفاح في زجاجة متوسطة الحجم من الماء المعدني، ثم رجي الزجاجة لمزج الخل بالماء، ومن ثم استخدميه لمضمضة الفم لتتخلصي من الرائحة المزعجة.

3- في بعض الأحيان قد تعانين من رائحة النفس الكريهة نتيجة بعض الإلتهابات في اللثة التي لا تتنبّهي إليها، وكل ما عليك فعله هو خلط ملعقة صغيرة من خلاصة بذور الجريب فروت في كوب من الماء، مع إضافة نقطة من زيت القرنفل، ثم مضمضي فمك به.

4- لديكم طريقة أخرى لتحضير غسول فم منعش يخلّصكم من رائحة الفم المزعجة، من خلال مزج قطرتين من زيت النعناع مع نقطتين من زيت شجرة الشاي، ونصف ملعقة صغيرة من صودا الخبز، ثم امزجي هذه المكونات في كوب من الماء حتى تتجانس في ما بينها، ومن ثم استعيني بهذا الغسول لمضمضة الفم به لمدة دقيقتين يومياً حتى تحصلي على النتيجة المرجوة.