هكذا تتخلصين من رائحة القدمين في فصل الصيف

من الامور المزعجة التي تضايق المرأة في فصل الصيف هي رائحة القدمين المزعجة الصادرة عن حرارة الجو المرتفعة حيث ترتفع حرارة القدمين ويزداد التعرق بهما وهذه المشكلة ليست بالمستعصية او من الصعب التخلص منها.

لو قمنا بهذه الخطوات البسيطة واهمها هي اختيار الجوارب المناسبة لفصل الصيف حيث يفترض ان تكون هذه الجوارب مصنعة من قطن مئة بالمئة والابتعاد عن الجوارب النايلون التي لا تصلح الا لفصل الشتاء لانها تجلب الحرارة.

والاهم من ذلك عند غسيل هذه الجوارب يجب ان تكون درجة الحرارة عاليه حتى تقضي على كل البكتيربا العالقة بها او الفطريات

اما اذا كنت من تفضلين ارتداء الاحذية المفتوحة صيفا دون جوارب فعليك الاعتناء بنظافة قدميك بشكل يومي واسبوعي اليومي من خلال غسل القدمين وتنشفيهما جيدا بعد انتهاء يومك خارج المنزل والاسبوعي بعمل جلسات تنظيف اسبوعيا من خلال نقع القدمين في الشاي البارد لمدة طويلة.

ولديك خيارا اخر هو استخدام الخل في نقع القدمين لانه يساعد على قتل البكتيريا لاحتوائه على خلايا حمضيه تقتل البكتيريا

والاهم من هذا كله ان تحرصي على تعريض احذيتك الصيفيه بشكل دائم الى اشعة الشمس حيث تلعب اشعة الشمس دورا مهما في تطهيرها من كل الميكروبات والاوبئة والبكتيريا