وسائل ناجحة تخلصك من رائحة القدم المزعجة

رائحة القدم الكريهة يمكن أن تكون محرجة حقاً لأولئك الذين يعانون من هذه المشكلة، وخصوصاً الذين يُوجدون خارج المنزل لفترات طويلة و يحدث هذا عادة عندما تعرق قدميك والعرق لا يتبخر لأنك كنت ترتدي أحذية أو جوارب. البكتيريا الموجودة طبيعياً على الجلد تنمو لأنها تتغذى على العرق وخلايا الجلد الميتة، وتنتج رائحة كريهة.

العديد من العلاجات الطبيعية تستحق التجريب للتخلص من رائحة القدم المزعجة. ستحتاج لمتابعتها لفترة معينة من الوقت للحصول على نتائج جيدة.

الأكثر قادرون على حل المشكلة في غضون أسبوع أو نحو ذلك. على سبيل المثال، يمكنك تطبيق بودرة التلك على قدميك للتخلص من رائحة القدم فهي تساعد على تدمير البكتيريا وإزالة الرائحة الكريهة . إذا لم يكن لديك بودرة التلك، يمكنك استخدام مضاد للعرق ذات نوعية جيدة على قدميك للحفاظ عليها جافة لفترة أطول من الزمن.

قص الأظفار:

إن الأظفار من أكثر الأشياء التي تعمل على وجود روائح كريهة بالأقدام، لهذا لا بد من قصها بشكل دوري للقضاء على البكتيريا المسؤولة عن الروائح الكريهة.

الملح:

ويعمل الملح على تنقية الأقدام من البكتيريا، لهذا لابد من وضع الأقدام فى ماء وملح مدة نصف ساعة يومياً قبل النوم.

بيكربونات الصوديوم:

كما أن بيكربونات الصوديوم تساعد في الحفاظ على رائحة الأحذية، لذلك يفضل وضع ملعقة من بيكربونات الصوديوم في الحذاء بعدالرجوع من الخارج لامتصاص أي روائح كريهة بالأحذية.

تجفيف القدمين:

أن الحرص على تجفيف القدم من الأمور المهمة، لأن الروائح الكريهة تظهر بسبب الأقدام المبللة. لذلك عليك أن تجفف قدميك أولاً ثم ترتدي الحذاء، ومن الممكن نقع القدمين فى ماء الشاي، وذلك لأن له دوراً في تغيير رائحة القدم وغلق مسامها.