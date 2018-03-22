طرق تخلصك من رائحة القمامة الكريهة في مطبخك

إذا كنت تعانين من رائحة القمامة الكريهة المنبعثة في مطبخك، وما يتبع ذلك أيضاً من انتشار البكتيريا والجراثيم وظهور الحشرات المختلفة، إليك طريقة للتخلص من كل ما يؤرقك من رائحة القمامة.

كيف تحافظين على صندوق القمامة من العفن وتراكم الأوساخ؟

عليك التخلص من القمامة مرة كل يومين على الأقل، واحذري تركها لفترة أطول من ذلك، لأنه سيؤدي إلى ظهور الحشرات في الصندوق.

اغسلي صندوق القمامة بالماء والصابون، وجففيه جيدًا سواء بالمناديل الورقية أو تركه في الشمس لقتل جميع الجراثيم والبكتيريا.

رشي القليل من مسحوق بيكربونات الصوديوم في صندوق القمامة قبل وضع الكيس فيه والتي تعمل على منع انبعاث رائحة القمامة الكريهة، كما يمكنكِ أيضاً مسح الصندوق باستخدام منديل مبلل بقليل من الكلور وتركه حتى يجف قبل رش بيكربونات الصوديوم.

ضعي أي مخلفات عضوية كحفاضات الأطفال المليئة بالبول والبراز أو بقايا طعام في كيس منفصل، واغلقيه بإحكام قبل رميه في صندوق القمامة.

بعض الأشياء التي يمكن أن تعطي لصندوق القمامة والمكان المحيط به رائحة جيدة :

قشور الليمون أو البرتقال:

يمكنكِ استخدام قشور الليمون أو البرتقال في التخلص من رائحة القمامة مع غرس بذور القرنفل فيها، وستلاحظين الفرق في رائحة صندوق النفايات.

مستخلص الفانيليا أو النعناع:

رشي بضع القطرات على قطع من القطن، واتركيها في الصندوق قبل وضع كيس القمامة.

القهوة المطحونة أو أكياس الشاي:

رشي القليل من القهوة المطحونة أو ضعي 2-3 من أكياس الشاي في صندوق القمامة قبل وضع الكيس، وستلاحظين اختفاء أي روائح كريهة من الصندوق.