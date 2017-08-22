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راشيل نخول تخوض تجربة الغناء بعد نجاحها بالتمثيل

بقلم ريما لمع

أغسطس ٢٢ ,٢٠١٧

أطلقت الفنانة اللبنانية “راكيل” المعروفة باسم راشيل نخول كليب أول أغنياتها “احنا اللي علمناك” من إخراج عبدو نجار، والأغنية من كلمات وألحان طوني أبي كرم وتوزيع بودي، وإنتاج lifestylestudios.

أكدت راشيل أنها أحبت خوض تجربة الغناء بعد سبع سنوات من دخول مجال التمثيل ومشاركتها في العديد من المسلسلات اللبنانية والعربية المشتركة، إضافة إلى المسرح والسينما، خصوصاً وأنها تمتلك صوتاً نال استحسان كثيرين.

ولم تُخف رغبتها في الجمع بين الغناء والتمثيل مجدداً، مشيرة إلى أنها ستركز عليهما في آن واحد، مع الميل إلى التمثيل أكثر بسبب كثرة العروض المقدمة.

وتتحضر راشيل للسفر إلى دمشق لتشارك في بطولة مسلسل “هوا أصفر” من تأليف يامن الحجلي وعلي وجيه وإخراج أحمد إبراهيم وإنتاج شركة كات، في ثاني تجاربها في الدراما السورية بعد “مدرسة الحب”.

لسماع الأغنية الجديدة، انقر على رابط الكليب:

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