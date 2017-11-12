راغب علامة: سيمون أسمر لم يساعدني بل حاربني لمدة 15عاماً

نفى السوبر ستار راغب علامة كل ما تردد على لسان المخرج اللبناني سيمون أسمر في برنامج تلفزيوني، حيث اتهم فيه راغب بأنه لم يكن وفياً وفوق ذلك ناكر للجميل، ما جعل راغب علامة، يرد عليه بسرعة عبر تغريدة على مواقع التواصل الاجتماعي، كاشفاً عن بدايته الفنية الصعبة والتي لم تبخل فيها والدته ببيع أساروها الذهب ليقتطع تذكرة من أجل الذهاب إلى باريس للغناء في أحد المطاعم في إشارة منه لعدم تلقيه للمساعدة.

لم يخف المطرب اللبناني راغب علامة أنه تعرض لمحاربة المخرج سيمون أسمر لمدة 15سنة كاملة، وتعود تفاصيل انفجار هذه الاعترافات بعد أن صرح المخرج اللبناني سيمون أسمر في الحلقة الأولى من برنامج “المكتب الثاني”، والذي يقدمه رجا ناصر الدين ورودولف هلال، ويبث على قناة MTV اللبنانية، بأن راغب علامة لم يكن وفياً بل ونكر مساعدته له، وهذا ما دفع راغب علامة بالرد عليه عبر حسابه على موقع “تويتر” حيث وصف كلام المخرج عنه بالمغالطة: “..لم أتعود أن أرد على الإساءات.. لكني سأرد على المغالطات التي وردت على لسان المخرج الذي أحبه سيمون أسمر في برنامج لبناني مع رودولف ورجا.. خصوصاً أنه أراد أن يظهر بمظهر المضحي تجاهي حتى أكثر من والدتي رحمها الله.. حسب ما صرح سيمون الذي حاربني لمدة ١٥ سنة”.

واستعرض السوبر ستار راغب علامة العديد من الحقائق حيث كشف في سياق متصل يقول: “..الحقيقة الوحيدة التي قالها سيمون أنه جمعني بمدير أحد مطاعم باريس لأغني هناك.. وكل ما قاله غير ذلك كلام غير دقيق لا جملة ولا تفصيلاً.. الأستاذ سيمون يتقاضى نسبة على أي عقد.. والدتي رحمها الله باعت أساورها لكي تشتري لي تذكرة السفر والتي من المفروض أن تكون على حسابهم.. اقتضى التوضيح..”.

وخلال نفس البرنامج تطرق المخرج لذكرياته مع العديد من الفنانين من بينها تسببه في بكاء نانسي عجرم، لأنها طلبت التعامل معه لكنه رفض كون سنها آنذاك لم يتجاوز ال18ربيعاً. وبالموازاة مع ذلك قال عن النجمة نجوى كرم بأنها أصيلة.