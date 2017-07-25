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راغب علامة: لا أتفق مع شخصية أحلام لكن لا عداوة بيننا

بقلم خديجة براق

يوليو ٢٥ ,٢٠١٧

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كشف الفنان اللبناني “راغب علامة” أنه اتفق مع كتاب وملحنين تونسيين لمساعدته على اختيار أغنية تونسية تليق بجمهوره في تونس، معبراً عن سعادته بعدم تراجع شعبيته منذ حضوره لأول مرة وغنائه بمهرجاناتها.

“علامة” لم يمانع من تكرار تجربته كعضو لجنة تحكيم برنامج المسابقات الغنائية التي تعرض على شاشة “أم بي سي”، على غرار مشاركته في برنامج “آراب آيدل”، واعتبر أن عودته مرتبطة برأي النقاد وبعرض القناة.

وعن علاقته بالفنانة الإماراتية “أحلام” اعترف “راغب علامة” خلال المؤتمر الصحفي الذي انعقد عقب حفله الناجح بمهرجان قرطاج، أنه لا يتفق مع شخصيتها في عدة نقاط وجوانب لكن الأمر لا يصل إلى مستوى “العداوة” بينهما، كما يفضل البعض الترويج لذلك، حسب تعبيره.

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