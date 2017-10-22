راغب علامة يحقق حلم طفلة كويتية في حفله بالأوبرا

وصلت أنباء إلى السوبر ستار راغب علامة أن طفلة كويتية تحلم بحضور حفله الفني الذي أحياه بدار الأوبرا بالكويت في أمسية الخميس الماضي، لكن بسبب القوانين فإن الطفلة من المفروض أن تمنع من التواجد بالحفل بسبب صغر سنها، فبحث عنها النجم اللبناني إلى غاية العثور عليها ثم وعدها بالحضور، وطلب من القائمين على تنظيم الحفل بعمل استثناء لهذه الطفلة التي أعجبته، وبالفعل التقته وصعدت معه على المنصة وحيت الجمهور الغفير.

المعروف عن راغب علامة أنه تربطه علاقة قوية بجمهوره ويحرص دوماً على تلبية طلباته في معظم حفلاته، أما إذا تعلق الأمر بجمهوره الصغير من الأطفال فإن السوبر ستار راغب، يفعل ما بوسعه ليدخل الفرحة إلى قلوب الصغار، ولعل قصته مع طفلة كويتية حقق حلمها، تؤكد حرصه الكبير على تقوية علاقته وروابطه مع جمهوره، وتحرك راغب بدأ عندما شاهد فيديو لطفلة كويتية صغيرة تعتذر فيه له، لأنها لن تتمكن من حضور حفله في دار أوبرا الكويت بسبب أن عمرها صغير ولا يسمح لها بدخول الأوبرا، وقام راغب بنشر الفيديو عبر حسابه على موقع “أنستغرام” وعبر عن إعجابه بها، ثم قام بالبحث عنها وعندما وجدها نشر فيديو آخر يجمعه بها وقطع لها وعداً بالتواجد في حفلته.

واستأذن راغب من المسؤولين وعمل لها استثناء لحضور الحفل، وبالفعل صعدت الطفلة على خشبة المسرح برفقة المطرب الكبير راغب علامة وألقت تحية على الجمهور.

الجدير بالإشارة فإن المطرب اللبناني راغب علامة أحيا حفلاً فنياً كان ناجحاً بجميع المقاييس في المسرح الوطني بدار الأوبرا الكويتية يوم الخميس12 أكتوبر.