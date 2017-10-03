عبر عن لهفته واشتياقه لجمهوه فيها…..راغب علامة يحي حفلاً في أوبرا الكويت 12 أكتوبر

عبر السوبر ستار راغب علامة عن اشتياقه الكبير إلى جمهوره بالكويت، وكشف عن ذلك صراحة عبر تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، معلناً عن حفله القريب المقرر يوم 12 أكتوبر الجاري في المسرح الوطني بالأوبرا في الكويت، مما أثار غيرة معجبة جزائرية حيث تساءلت، إن كان قد اشتاق بدوره للجمهور الجزائري، في إشارة منها إلى أمنيتها أن يغني مرة أخرى بالجزائر.

فمع اقتراب حفله بالكويت سارع النجم اللبناني الكبير راغب علامة، لإعلان الخبر واغتنم الفرصة ليتحدث عن اشتياقه لجمهوره الحبيب بالكويت عبر مواقع التواصل الاجتماعي ،وكتب عبارة تنبض باللهفة والوفاء:”..وكل ما اشتاق إليها أروح واسأل عليها..”..واعترف صراحة بذلك وعن موعدلقائه بالجمهور الكويتي من خلال تغريدة نشرها عبر حسابه على تويتر..فكتب قائلا: “.. اشتقت إلى جمهوري الحبيب في دولة الكويت.. وإلى اللقاء في المسرح الوطني بالأوبرا 12 أكتوبر بإذن الله..”.

وطرح مع ذات التغريدة فيديو مصور، توجه فيه مخاطباً جمهوره الكويتي: “..اشتقت إلى الكويت.. منذ مدة لم أحيي على أرضها أي حفل.. وقد حان وقت اللقاء.. فهذا الحفل في المسرح الوطني في الأوبرا يوم 12 أكتوبر، سأجتمع خلاله مع جمهوري وأحبابي في دولة الكويت، ومن المؤكد سوف يكون لقاءاً رائعاً، نؤدي خلاله الأغاني القديمة والجديدة ما يجعل السهرة تاريخية..” .

واستقطب هذا الفيديو العديد من التعليقات لجمهوره العريض عبر الوطن العربي، متوقعاً أن يكون حفل الكويت ناجحاً كما عودهم السوبر ستار، وانهالت عليه عبارات الحب والتقدير والإعجاب، ومن بين التعليقات تم تسجيل تساءل لمعجبة جزائرية حاولت ممازحة راغب علامة بالقول: “..‏‎زعلانة الصراحة ما اشتقت لجمهورك الجزائري ؟ بمزح..”.. حيث كشفت له عن أمنيتها أن ينظم حفلاً مماثلاً لجمهوره العريض بالجزائر.