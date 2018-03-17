بعد غياب 4 سنوات ..راغب علامة يطلق “رد لي كلماتي”

وأخيراً سيطرح السوبر ستار راغب علامة ألبوماً غنائياً جديداً بعد غياب استغرق 4 أعوام كاملة، والمفاجأة التي يحملها هذا الألبوم للجمهور العربي، أنه يتضمن أغاني متنوعة يغني فيها النجم اللبناني بعدة لهجات، نذكر من بينها اللبنانية والخليجية والمصرية، ويحمل عنوان “رد لي كلماتي”، وتتضمن أجندة النجم العديد من الحفلات، من بينها حفل فني بمملكة البحرين نهاية شهر مارس الجاري.

إذا من المقرر أن يحيي النجم اللبناني راغب علامة حفلاً فنياً كبيراً يوم 30 مارس الجارى في مملكة البحرين، في إطار احتفالات مهرجان ربيع الثقافة في دورته ال 13، ويرتقب أن يقدم راغب علامة باقة متنوعة من أغانيه التي يعشقها جمهوره العربي.

وبخصوص آخر الحفلات الفنية التي التقى فيها علامة جمهوره، كانت جولته الفنية التي قام بها في أمريكا واصطحب فيها زوجته وأطفاله، حيث انطلقت من ميامي واختتمها في جزر البهاماز.

وفيما يتعلق بجديده الفني، وبعد غياب دام 4 سنوات كاملة، يحضر السوبر ستار في الوقت الحالي ليطرح ألبوماً جديداً يحمل عنوان “رد لي كلماتي” بالتزامن مع أعياد فصل الربيع، ومما تسرب من أخبار فإن هذا الألبوم يجمع عدد كبير من الأغاني المتنوعة والجميلة، والتي تتضمن العديد من اللهجات وعلى غرار اللهجة اللبنانية، نجد كذلك أغاني خليجية وأخرى مصرية، وأما الأغاني باللبنانية نذكر أغنية بعنوان “رد لى كلماتى”، كتب كلماتها الشاعر طوني أبى كرم وقام بتلحينها محمود عيد، ويتعاون راغب علامة كذلك في هذا الألبوم مع محمد البوغة في كلمات أغنية مصرية تحمل عنوان “اللى باعنا”، ولحنها له محمود الخيامي.