ألهبوا حماس الجماهير…راغب علامة ونانسي عجرم يحيون الليلة الثانية لمهرجانات زحلة الدولية

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نجحت مهرجانات زحلة الدوليّة بإثبات اسمها وبقوّة على خارطة المهرجانات اللبنانيّة منذ الليلة الأولى التي أحياها التينور العالمي خوسيه كاريراس.

وكرّس المهرجان نجاحه في الليلة الثانية التي أحياها راغب علامة، ونانسي عجرم. فكانت ليلة إحتفاليّة ناجحة بكافة المقاييس: من حيث التنظيم، والإضاءة، والمسرح، والحضور الجماهيري، وقاعة الصحافة.

وحول المهرجان قالت الفنانة نانسي عجرم: ” كوني فنّانة لبنانيّة، وأغنّي في مهرجان لبنانيّ، فهذا بحدّ ذاته تكريم لي، وأنا سعيدة جداً بهذه المشاركة، وطبعاً سأغني الليلة جديدي، وقديمي الذي يحبّه الجمهور تحدّثت عجرم عمّا يروّج في الإعلام عن حلول الفنّان محمّد عسّاف مكان الفنّان كاظم الساهر في برنامج المواهب “ذا فويس كيدز”، قائلة: “إن المعلومات الصحفيّة المتعلّقة بهذا الموضوع أكثر من معلوماتها به”، مضيفة أن مكانها محجوز في “ذا فويس كيدز، وأنّ “أم. بي. سي” أدرى باختيار الشخص المناسب لهذه المسؤولية”.

وأكّدت نانسي أنّها لا تنزعج من هويّة الشخص الذي سيكون إلى جانبها ضمن لجنة التحكيم قائلةً: ” ولو كان هذا الشخص هو محمد عسّاف الذي يغنّي منذ سنتين أو ثلاثة، إلاّ أنّه نجم ولديه جمهور كبير يحبّه، وأنا بدأت كما محمد عسّاف، وكنت أتمنّى أنّ المشهورين أكثر منّي يشجّعوني، ولذلك من المؤكّد أنّي سأشّجع محمّد عسّاف”.

وغنّت نانسي على المسرح باقة من أجمل أغانيها الجديدة والقديمة والتي تفاعل معها الجمهور بشكل ملحوظ، وصفّق لها طويلاً، وتمايل على أغانيها. كانت نانسي كفراشة جميلة تطير على مسرح مهرجانات زحلة الدوليّة، وكانت سعادتها واضحة بسبب تفاعل الجمهور معها.

وبعد انتهاء وصلة نانسي، حان الوقت لاستقبال السوبر ستار راغب علامة في قاعة الصحافة حيث تسلّم درعاً تكريمياً من رئيسة المهرجان ميريام سكاف، ومنذ لحظة دخوله إلى قاعة الصحافة اشتعل تصفيق الجمهور الذي كان يتابع وقائع التكريم مباشرة عبر الشاشة العملاقة على المسرح.

واستهلّ الفنّان راغب علامة مؤتمره الصحفيّ بالقول: ” أنا سعيد بمهرجانات زحلة الدوليّة بسبب الاحتراف والاحترام للفنّان والجمهور”، كما أفصح عن دعمه للوطن لبنان، وللجيش اللبنانيّ.

واستهلّ علامة حفله بأغنيته الوطنيّة “بوس العلم وعلّي راسك”، ثمّ أشعل الجمهور رقصاً، وطرباً، وبهجةً كانت جليّة من خلال مشاهدتهم يرقصون ويردّدون أجمل أغاني علامة القديمة والجديدة.

ثم تابع بعبارة ألهمت حماسة الجمهور: ” هذا يوم مفصليّ، ومن مدينة الشرف والبطولة زحلة أوجّه تحيّة إكبار إلى جيشنا الوطنيّ اللبنانيّ. وأضاف: ” نعيش في وقت يعاني منه لبنان من مشكلات كثيرة، ولكنّ أن يقتربوا من الجيش اللبنانيّ، فشروا على رقبتن!”.

وأعرب راغب على مسرح مهرجانات زحلة الدوليّة عن شعوره بالفرح قائلاً: ” هذا يوم عيد لأنّ هذا المهرجان يبصر النور بفضل سيّدة بكلّ ما للكلمة من معنى أيّ السيّدة ميريام سكاف”، وإقامة هذا المهرجان في مثل هذا الوقت هو “دليل على أنّ لبنان لا يموت”.

وخلال المؤتمر الصحفيّ سُئل راغب عن إمكانية مشاركته في لجنة برنامج “ذا فويس” فأجاب: نحن نعيش اليوم في عصر مواقع التواصل الإجتماعيّ، وهناك نوع من الفلتان الإعلاميّ إذا صحّ القول، لذلك ليس كلّ ما يُقال صحيحاً، وما تراه صدّق نصفه، وما تسمعه لا تصدّق منه شيئاً”.

مهرجانات زحلة الدوليّة تختتم مشوارها هذا الأسبوع بحفليْن مميّزين: الأوّل يوم الجمعة ٢١ تمّوز مع فارس الغناء العربيّ عاصي الحلاّني، وفرقة مجد بعلبك، ويوم السبت ٢٢ تمّوز بحفل الموسيقى اللاتينيّة من تنظيم إلفترياديس.