رامز جلال ومي عمر يجتمعان مع “رغدة متوحشة”

يقاسم النجم رامز جلال الفنانة الشابة مي عمر بطولة فيلمه الجديد الذي يحمل عنوان “رغدة متوحشة”، وقصة هذا العمل الفني ذات طابع اجتماعي لا يخلو من المشاهد الكوميدية، وكان من المفروض أن تتواجد في بطولة هذا الفيلم النجمة ياسمين صبري التي اعتذرت عن المشاركة ثم رشحت تارا عماد والتي بدورها لم تتمكن من الانضمام إلى فريق العمل بعد اعتذارها لأسباب شخصية.

فضل رامز جلال الذي أثار غضب النجوم العرب في شهر رمضان ببرنامج المقالب “رامز تحت الأرض”، أن تشاركه بطولة فيلمه الجديد “رغدة متوحشة”، النجمة الشابة “مي عمر”، وكانت مي عمر قد شاركت خلال الموسم الرمضاني الماضي بمسلسلين، ونذكر من بينهم وقوفها أمام الزعيم عادل إمام في مسلسل “عفاريت عدلي علام”، ومن المنتظر أن يتقمص رامز جلال دور الشاب اسماعيل المتزوج وأب لطفل، وتتطور الأحداث عندما تكثر المشاكل والخلافات الزوجية، وبالتالي يحدث الطلاق بينه وبين زوجته، فتسافر طليقته إلى الإمارات، تاركة الطفل برفقة والده وبعيداً عن أمه..ومن هنا تبدأ المواقف الكوميدية.

ويتواجد في بطولة هذا العمل الفني كل من أحمد فتحي ومحمد ثروت وانتصار، و ينتج الفيلم وليد صبري ويخرجه محمود كريم، بينما ينتجه لؤي السيد.