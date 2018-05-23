رانيا فريد شوقي: لا علاقة لقصة سعاد حسني بمسلسل عوالم خفية

قالت الفنانة “رانيا فريد شوقي” إن سعادتها كبيرة بالمشاركة في عمل من بطولة الفنان الكبير “عادل إمام”، مشيرة إلى أن الأمر لا يسعدها هي فحسب، بل يشرف أي فنان يقوم بدور ما، في عمل يحمل اسم “عادل إمام”، على حد تعبيرها.

ونفت “رانيا” في لقاء صحفي، ما ذهب إليه الكثيرون من ربط دورها في مسلسل عوالم خفية بقصة الراحلة “سعاد حسني”، مشيرة إلى أن المسلسل يعالج قصة ممثلة مشهورة وصلت إلى مرحلة من الاكتئاب لكنها لم تنتحر بل قتلت على يد من هم خائفين من فضح تورطهم في قضايا فساد سياسي واقتصادي وأخلاقي، عبر مذكرات كتبتها ويبحث في تفاصيلها الفنان “عادل إمام” الذي يقوم بدور صحفي.

وبالرغم من نفيها، فإن متابعي المسلسل اعتبروا أن القائمين على العمل اقتبسوا القصة من طريقة وفاة الفنانة “سعاد حسني” التي انتحرت من نافذة شقتها في لندن، قبل أن تخرج بعض وسائل الإعلام ومعها بعض المقربين من الراحلة، بتصريحات تؤكد على أنها قتلت عبر رميها من النافذة لإخفاء معالم الجريمة.

عوالم خفية مسلسل يجمع عادل إمام بنجله المخرج رامي إمام، ويشارك في بطولته عدد من الأسماء منهم: بشرى، صلاح عبد الله، فتحي عبد الوهاب، هبة مجدي، أحمد وفيق…