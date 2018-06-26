رانيا يوسف تنفصل عن زوجها رجل الأعمال طارق عزب بطريقة ودية

بعد مرور 6 سنوات من عمر زواجهما قررت الممثلة المصرية رانيا يوسف وضع حد لعلاقتها الزوجية، حيث انفصلت مؤخرا عن زوجها رجل الأعمال المصري طارق عزب، وكشفت بنفسها عن هذا الخبر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، علما أنه زواجها الثالث الذي لم ينجح وكتب له الفشل مرة أخرى، وانتهى بطريقة ودية وفي جو يسوده الحب والاحترام على حد تأكيدها.

عادة ما تخفي الفنانات أخبار زواجهن و الأكثر من ذلك انفصالهن، ولا تسرب الأخبار للصحافة والجمهور إلا بعد أشهر أو سنوات، لكن الأمر مختلف مع الفنانة المصرية رانيا يوسف، التي سارعت في الإعلان عن خبر طلاقها عبر حسابها الشخصي على موقع “أنستجرام”، حيث كتبت قائلة: “بكل ود وحب واحترام تم الانفصال بيني وبين زوجي طارق عزب بعد زواج استمر 6 سنوات قدر الله وما شاء فعل..”.

وكان قد سبق للممثلة رانيا يوسف أن ارتبطت لأكثر من مرة ولكن لم تنجح جميع علاقتها الزوجية، على اعتبار أن زواجها من المنتج محمد مختار الذي أثمر بإنجابها لابنتيها لم يستمر، وبعد ذلك تزوجت من كريم الشبراوي والذي كتبت بخصوصه الصحافة أنه نصب عليها وورطها في قضية.

ويذكر أن رانيا حركت دعاوى قضائية تتهم فيها طليقها السابق وأب ابنتيها محمد مختار الذي ارتبطت منه عام 2012، بتهمة أنه لا ينفق على طفلتيها.