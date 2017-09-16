ربيع الأسمر يعقد حلقات الدبكة مع أبطال “الهيبة”

صيف الفنان ربيع الأسمر كان حافلاً بالنجاحات التي حققها مع إحيائه لعدد كبير من الحفلات والمهرجانات الضخمة في مختلف المناطق اللبنانية.

الفنان ربيع الأسمر، وخلال إحيائه حفل عيد السيدة ضمن فعاليات مهرجانات مزبود، التقى بعض نجوم مسلسل “الهيبة” الذين شاركوه الدبكة وسط حضور جمهور غفير. أما حفلات عيد الأضحى المبارك فقد انطلقت من منطقة البقاع الغربي حيث أحيى الأسمر حفلاً رائعاً في فندق الخريزات، بينما تنقّل في ثاني أيام العيد ما بين عاليه وبيروت، حيث التقى جمهوره في فندق غولدن ليلي وبالاس كافيه.

وقد احتشد عدد كبير من المحبين لمتابعته في الحفل الضخم الذي أحياه في التاسع من أيلول الحالي ضمن مهرجان القريّة.

وقد تلقّى الفنان ربيع الأسمر دعوة خاصة لتكريمه، مرة جديدة، خلال مهرجان “أهل البحر” في اللاذقية، في حين يستعد لإحياء عدد من المهرجانات في مختلف المناطق اللبنانية. ومن المفترض أن يغادر الأسمر لبنان لينطلق في جولة فنية كندية واسترالية خلال شهر أكتوبر المقبل وستستمر حتى منتصف شهر نوفمبر 2017 .